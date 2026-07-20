Laneno ulje je biljno ulje koje se dobiva preradom zrelih sjemenki lana - baš zato je bogato omega 3 masnim kiselinama, a posebice alfa-linelonskom kiselinom koje blagonaklono djeluju na cijeli organizam. Dobar je izvor i omega 6 masnih kiselina.

Laneno ulje čuva krvne žile te pomaže u snižavanju kolesterola i krvnog tlaka. Obiluje antioksidantima te smanjuje upalne procese u tijelu, a potiče i rad crijeva te olakšava probavu.

Kako se koristi laneno ulje?

Ne koristite laneno ulje za kuhanje i pečenje - ono se ne smije zagrijavati jer tijekom termičke obrade gubi ljekovita svojstva, postoje gorko i neukusno za konzumaciju. Štoviše, zagrijavanje ovoga ulja može dovesti do stvaranja štetnih spojeva za ljudsko zdravlje.

Laneno ulje poslužite preko svježeg sira ili jogurta (Foto: Shutterstock)

Hladno prešano laneno ulje se dodaje nakon kuhanja i pečenja, odnosno pri posluživanju. Dodajte ga hladnog kao dio preljeva za salate, sa sirom i jogurtom. Laneno ulje je dio poznatog doručka Budwig koji se često koristi u terapijskim dijetama i kod osoba koje žele poboljšati zdravlje na prirodni način.

Kako čuvati laneno ulje?

Neotvoreno bočicu lanenog ulja možete držati na sobnoj temperaturi, ali ga nakon otvaranja obavezno stavite u hladnjak kako biste mu produžili rok trajanja. Boca hladnog prešanog ulja obično ima trajanje do 6 mjeseci, a nakon otvaranja trebalo bi se potrošiti u roku dva mjeseca.

Ako ulje ima kiselkasto gorak okus i neugodan miris to znači da se pokvarilo da biste ga trebali baciti u smeće.

Laneno ulje je iznimno kalorično - ima oko 900 kalroija na 100 mililitara pa ga je dobro jesti u ograničenim količinama. Preporučuje se dnevno pojesti oko jednu žlicu lanenog ulja.

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