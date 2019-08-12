Galerija 2 2 2 2 Od Jablanca do uvale Zavratnice potrebno je manje od pola sata kamenom šetnicom uz more, a do prekrasne uvale može se doći i planinarskom stazom iz istoimenog sela. Skrivena je u podnožju velebitskog grebena – nasuprot Rabu. Staze i vidikovac s kojeg puca pogled za pamćenje gradili su prije stotinjak godina domaći stanovnici koji su dobro znali baratati kamenom i poznavali tajne gradnje suhozida. Tada je pristizala i aristokracija iz Praga i Beča kako bi se divila tom remek-djelu prirode. Najugledniji pisac hrvatskog realizma Vjenceslav Novak crpio je nadahnuće s tog prekrasnog komadića Lijepe Naše.

Jedna od najljepših u Hrvatskoj, uvala koja jednako fascinira iz zraka i plićaka pripada Parku prirode Velebit, a podsjeća na minijaturu norveških fjordova. Zavratnica doista ostavlja bez riječi, a oni posjetitelji koji odluče podijeliti svoja iskustva hvale kristalno čisto more tepajući joj da je „raj na zemlji“ u kojem je sve, od mirisa do zvukova, baš savršeno.

Zavratnica - 4 (Foto: Copyright (c) 2017 Filip Turniski/Shutterstock. No use without permission./Shutterstock)

Zavratnica privlači i ronioce, koji dolaze ploviti oko olupine koja „spava“ na oko 800 metara od plaže, na nekoliko metara dubine. Kad je vidljivost dobra, a more kristalno čisto, potopljeni ratni brod iz Drugog svjetskog rata može se vidjeti s kopna.

Highlander Experience: Jedinstveni planinarski doživljaj na Velebitu koji se ne propušta +10