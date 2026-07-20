Line u Ateni proglašen je najboljim europskim barom od strane The Worlds 50 Best. Ova bivša umjetnička galerija koja je od centra glavnog grada Grčke udaljena tek kratku vožnju automobilom smatra se ogromnim inovatorom ugostiteljskog svijeta.

Tim Linea sam fermentira vlastita voćna vina, piva i kruh od kiselog tijesta, a “otpad” od proizvodnje iskorištava u svojim proizvodima – primjerice u koktelima.

Razvili su i nekonvencionalan izbor koktela, od kojih je posebno popularna Delusional Margarita koja spaja reposado tekilu, kečap, senf i vodu u kojoj se kuhao krumpir. Nadahnuta je, pak, španjolskim jelom patatas bravas, odnosno prženim krumpirom koji se poslužuje s ljutim umakom.

Ovdje morate isprobati njihova voćna vina pod imenom Why-ins koji se proizvode na tradicionalan način, a potom obogaćuju raznim destilatima, aromama i svježim voćem.

Koncept bara je osmislio Dimitris Dafopoulos zajedno s poznatim atentskim barmenima Vasilisom Kyritsisom i Nikosom Bakoulisom, a koji su već radili u hvaljenim i nagrađivanim ugostiteljskim objektima.

Atena ima vrlo propulzivnu barsku scenu – na ljestvici 50 najboljih europskih barova nalazi se sveukupno 5 kafića iz glavnog grada Grčke. Uz Line, tu je i The Bar in Front of the Bar na drugom mjestu ljestvice, Barro Negro na 13., Baba au Rum na 14. mjestu i The Clumsies na 30. mjestu ljestvice.

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