Brojne oluje gadno su osiromašile omiljeno izletište Zagrepčana - planinu Medvednicu. Ali kadrovi koje smo snimili prije nekoliko dana pokazuju ružnije lice ovog bisera na rubu grada, glavnu planinarsku stazu na kojoj teška mehanizacija izvlaći drvo iz šume i to godinama prije nekih od najgorih oluja koje su pogodile glavni grad Hrvatske.

Krš i lom na Medvednici vide svi oni koji uredno planinare istočnim dijelom planine, a mi se nadamo da će ekspoatacija ovog dijela što prije završiti kako bi se šuma što prije obnovila i u svom punom sjaju vratila planinarima i ostalim nemotoriziranim posjetiteljima. Kadrove pogledajte u videu.