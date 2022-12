Od ideje do realizacije prošle su godine promišljanja, mjeseci pripreme, mnogo hrabrosti i još više ljubavi prema hrani – njezinoj pripremi i kušanju. Sve to kako bi prvog vikenda najljepšeg mjeseca u godini svoja vrata otvorio novi Kitchen studio Kotluša. Zašto Kotluša? Kotluša je termin koji se u dijelu Slavonije, iz kojega potječu i idejni začetnici čitavog projekta, koristi za veliki lonac u kojemu se često priprema zimnica, najčešće ajvar, ali i pripremaju čvarci. Za kotlušom se tako poseže u posebnim prilikama, kada se priprema nešto veliko i važno. Oko kotluše se uvijek čuje smijeh, a druženja, dobre čašice i razgovora nikada ne nedostaje. Upravo ova slika bila je misao vodilja ovih dvoje Slavonaca koji su u svojoj Kotluši odlučili zakuhati samo najbolje priče. Dašak Slavonije ovaj je mladi bračni par smjestio u sam centar Zagreba tako spojivši tradiciju i suvremenost.



Studio Kotluša ideja je na kojoj su zajedničkim snagama radili. Vedran je već godinama u poslovima koji su usko vezani uz kuhinju, kreira recepte, kuha, snima, proučava, aktivno piše svoj blog Začinjeno s ljubavlju te vodi istoimeni Instagram profil. Mihaela je od samih početaka bila „vjetar u leđa“. Od pokretanja bloga do fotografiranja i snimanja Vedranovih recepata. Zajedno su rasli, stvarali svoju zajednicu ljubitelja dobre hrane i sve svakodnevno, kako sam naziv bloga kaže, začinjavali ljubavlju. Cijeli njihov put gastronomskim prostranstvima bio je uvertira za ovo što se sada događa. Ostvarenje dugogodišnje želje potaknuo je ni manje ni više nego Mihaelin otkaz na, kako se do tada činilo, sigurnom poslu. Odlučili su da je čekanju došao kraj te da je došlo vrijeme da njihova Kotluša ugleda svjetlo dana.

No, što je Kotluša zapravo? Kotluša je prostor opremljen četirima različitim konceptima kuhinje i sedam modularnih radnih jedinica. Zašto je važno spomenuti da je riječ o četiri različite kuhinje?

"Poučeni iskustvom snimanja i fotografiranja recepata, shvatili smo da pri tome svatko ima svoju, drugačiju viziju i ideju, da karakter svakog jela, pa i namirnice, zahtijeva različiti ambijent kako bi zasjao u najboljem svjetlu. Kako bismo zadovoljili ukus i onih najzahtjevnijih i pružili vrhunski doživljaj, u našem studiju nudimo čak četiri različite kuhinje. Ispred svake kuhinje dolazi i radni otok na kojem se po želji/potrebi može promijeniti izgled radne površine, to je ta modularnost kojoj smo težili. Ako se pak priča o organizaciji kulinarskih radionica, modularnost je i tu moguća na način da svi rade za jednim velikim otokom ili da je svaka jedinica za sebe. Sam izbor modulacije diktira i broj sudionika tako da se on kreće do maksimalne brojke od 8 ili 12 sudionika + voditelj. Sam prostor je opremljen vrhunskim Samsung i Kenwood kuhinjskim uređajima i aparatima koji i vizualno i tehnički čine prostor jedinstvenim", kažu Mihaela i Vedran.

Kotluša se zagrijava, a očekivati možete puno dobrog druženja, smijeha i, naravno, najbolje hrane.

