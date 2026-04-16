Galerija 5 5 5 5 Na zagrebačkom Zrinjevcu postavljena je edukativna izložba „Vlažna staništa za život“, koju je pripremio Zoološki vrt Grada Zagreba u sklopu istoimene kampanje Europskog udruženja zooloških vrtova i akvarija (EAZA). Cilj izložbe je upozoriti na ključnu ulogu vlažnih staništa te potrebu njihova očuvanja u vrijeme kada su ti ekosustavi pod sve većim pritiskom.

Vlažna staništa ubrajaju se među najvrjednije prirodne sustave na Zemlji jer pročišćavaju vodu, skladište velike količine ugljika, ublažavaju posljedice poplava i pružaju dom brojnim biljnim i životinjskim vrstama. No podaci pokazuju zabrinjavajući trend njihova nestajanja. Od početka 18. stoljeća izgubljeno je čak 87 posto tih staništa, a značajan pad zabilježen je i u posljednjih nekoliko desetljeća.

Izložba posjetiteljima približava glavne uzroke njihova propadanja, među kojima su isušivanje i prenamjena prostora zbog urbanizacije, promjene vodotokova, prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa, onečišćenje, širenje invazivnih vrsta te klimatske promjene. Naglasak je stavljen i na potrebu obnove tih osjetljivih područja, uz poruku da svatko može doprinijeti kroz odgovornije ponašanje, poput štednje vode, smanjenja zagađenja, sadnje autohtonih biljaka, volontiranja i podrške politikama zaštite okoliša.

Poseban dio izložbe posvećen je životinjskim vrstama koje ovise o vlažnim staništima, poput čovječje ribice, riječne kornjače, kudravog nesita i dabra. Te se vrste mogu vidjeti i u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, gdje su uključene u programe uzgoja, istraživanja i edukacije javnosti.

U sklopu kampanje Zoološki vrt Grada Zagreba provodi i niz konkretnih aktivnosti. Planirana je izgradnja nove močvare na prostoru vrta s ciljem jačanja urbane bioraznolikosti, a građane se potiče na praćenje prirode putem aplikacije iNaturalist. Posjetiteljima su dostupni i različiti edukativni programi, uključujući interaktivne sadržaje u Interpretacijskom centru zaštićene faune Hrvatske, gdje se subotom održavaju dodatne aktivnosti posvećene ovoj temi.

Kampanja okuplja gotovo 180 zooloških vrtova, akvarija i organizacija iz više od 30 zemalja, a pokrenuta je i u povodu 55. obljetnice Ramsarske konvencije o vlažnim staništima, međunarodnog sporazuma koji naglašava potrebu njihove zaštite.

Izložba na Zrinjevcu otvorena je za posjetitelje do 23. travnja 2026. godine.

