Galerija 2 2 2 2 Savršen proljetni vikend, onaj koji puni baterije čeka vas u Moslavini. Pokrenite sve mišiće u tijelu, udahnite čisti zrak Moslavačke gore i provedite nezaboravan vikend s obitelji ili prijateljima okruženi čistom prirodom. Ovdje nema žurbe, nema stresa, samo kretanje, dobra energija i krajolik koji oduzima dah.

Moslavina slavi Dan planeta Zemlje

Turistička zajednica grada Kutine, Biciklistički klub Kutina i Planinarsko društvo Yeti Kutina pozivaju vas na veliku rekreativno-zabavnu manifestaciju „Dan planeta Zemlje u Moslavini“, koja će se održati u subotu, 25. travnja 2026. godine u Kutini.

Manifestacija spaja kretanje, prirodu i druženje kroz biciklijade i planinarenje u jedinstvenom krajoliku Moslavačke gore, uz bogat završni program na jezeru Mikleuška. Upalu mišića možda i nećete osjetiti odmah, ali zato ćete ponijeti onaj dobar osjećaj „još bih malo ostao” i priču koja se prepričava svaki put kad netko spomene odlazak u prirodu. A kako bi upala mišića bila što blaža, za zagrijavanje na samom startu će se pobrinuti naš poznati voditelj Mario Valentić.

Bicikliraj, istraži i uživaj

Okupljanje sudionika biciklijade je u 10:30 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana u Kutini, dok ekstremna ruta kreće u 9 sati, a sudionici mogu birati između tri rute.

Lakša ruta namijenjena je obiteljima i najmlađim biciklistima, bez zahtjevnih uspona, s ugodnom vožnjom i stajalištem kod Društvenog doma u Repušnici.

Teža ruta kombinira brdske i nizinske predjele te donosi pravi doživljaj Moslavine, uz stajalište na OPG Glavica s prekrasnim pogledom na vinograde i Kutinu. Na tom punktu bit će moguća degustacija autohtone moslavačke sorte vina Škrlet te okrepa sudionika.

Ekstremna biciklistička ruta namijenjena je iskusnijim biciklistima i uključuje uspone te kombinaciju asfaltnih, makadamskih i šumskih puteva. Ruta nije preporučljiva za osobe mlađe od 16 godina.

Brige nema i ako netko slučajno skrene s rute jer ekipa HGSS-a bit će u niskom startu i pratiti bicikliste i planinare u stopu, pa je jedini zadatak sudionika uživati u prirodi.

Zabavno-poučna planinarska tura kroz Moslavačku goru

Za one koji će umjesto dva kotača u moslavačku avanturu krenuti pješice, planinarski dio programa počinje u 9 sati na jezeru Mikleuška, a sudionike vodi manje zahtjevnom rutom kroz šumske predjele i poučne staze Moslavačke gore.

Planinarska tura uz svoj rekreacijski karakter donosi i mali povratak u prošlost. Turistička zajednica grada Kutine osigurala je vodiče odjevene u kreativne i mistične kostime, koji će pratiti planinare i kroz zanimljive priče oživjeti duh prošlih vremena. Usput će otkriti i skrivene lokacije koje čuvaju identitet i povijest Moslavine.

Ruta obuhvaća poučnu stazu „Crkveni jarak“, arheološko nalazište Samostan Blažene Djevice Marije (Bela Crkva), najviši vrh Moslavačke gore – Humku te vidikovac Vis s kojeg se pruža panoramski pogled na moslavački kraj koji se ne može opisati, već se mora doživjeti. Završetak planinarske ture je ponovno na jezeru Mikleuška.

U slučaju lošeg vremena, biciklijade (lakša i teža ruta) se otkazuju dok se ekstremna biciklijada i planinarenje održavaju neovisno o vremenskim uvjetima.

Jezero Mikleuška epicentar proslave Zemljina rođendana

Završni cilj svih ruta je jezero Mikleuška u Regionalnom parku Moslavačka gora, gdje sudionike očekuje opušten i razigran završni program.

Posjetitelje čeka bogat sadržaj poput sportskih i rekreativnih aktivnosti, bogata ugostiteljska ponuda, zabavne animacije za najmlađe te odličan glazbeni program koji zaokružuje dan proveden u prirodi.

Proslavite Dan planeta Zemlje u srcu Moslavine gdje se priroda i dobra energija spajaju u jedan savršen proljetni dan. Vidimo se!

Više informacija možete pronaći na Facebook stranici Dan planeta Zemlje u Moslavini ili na Facebook i Instagram profilu TZ Kutina.

