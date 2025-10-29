Galerija 0 0 0 0 Zanimljivu godinu, prvi zagrebački restoran s Michelinovom zvjezdicom, završit će velikom promjenom na čelu. Bruno Vokal vraća se kući i preuzima kuhinju NOEL-a motiviraniji no ikad! Fine dinning restoran na adresi Popa Dukljanina 1 tako će već od 14.studenog predstaviti novi jelovnik - kojim se pomiču granice kreativne gastronomije.

2019. godine kao jedan od najtalentiranijih mladih kuhara u Hrvatskoj, Vokal je preuzeo kuhinju zagrebačkog NOEL-a, a danas kao chef s puno zvjezdanog iskustva planira vratiti taj stari sjaj popularnog restorana. Njegova filozofija kuhanja temelji se na kreativnoj slobodi i eleganciji prirode, što se odražava u inovativnim jelima koja spajaju tradiciju i suvremene tehnike. Uz pažljivo odabrane sastojke i strastveno kreirane recepte, novim jelovnikom tako planira zadovoljiti i najzahtjevnije gurmane, a i potvrditi status jednog od najboljeg chefa u Hrvatskoj.

"Budućnost koju želim dostići u NOEL-u jest mnogobrojna suradnja s mikro gospodarstvima kao i naša osobna proizvodnja namirnica kojom ćemo dobiti još bolju kontrolu proizvoda. Moram istaknuti da u našoj modernoj ideji više ne želimo biti ograničeni samo za određene goste već želimo dati iskustvo svima koji to požele kroz neke nove modele rada. Zalagat ćemo se za napredak mladih generacija kroz raznorazne edukacijske programe, partnerstva i, na kraju krajeva, prijateljstva stečena kroz godine karijere. U svakom slučaju, vjerujem da nas čeka uzbudljivi i ponovo progresivan NOEL, ali provođen kroz novi idealizam i materiju. Veselim se svakoj osobi, gostu, prijatelju te s nestrpljivošću mogu reći da kreće uzbudljivo poglavlje", zaključuje novi stari chef.

Noel - 3 (Foto: Noel)

Energično, ambiciozno, inovativno, Bruno Vokal već je jednom promijenio karakter Noelove kuhinje. Njegov potpis prije 6 godina imao je prepoznatljiv identitet o kojem brojni kritičari pričaju još i danas. Fokusirajući se na istraživanje različitih kulinarskih tradicija i kombiniranje njihovih elemenata kako bi stvorio jedinstvena i ukusna jela, sigurno je da nas ove zime u restoranu NOEL čekaju neka od najboljih jela serviranih ikad.

