Ekskluzivni HOH Brunch Affair proteklog je vikenda oduševio brojne uzvanike u luksuznom ambijentu Boutique hotela HOH. Povod ovog svečanog eventa bilo je službeno predstavljanje HOH Bruncha “kod M. J. Zagorke” i HOH specialty koktela. Zanimljiva tema po uzoru na popularnu seriju Bridgerton, raskošni cvjetni aranžmani i neodoljiva gastronomska ponuda nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Jedinstvena terasa HOH Terrace bara bila je mjesto okupljanja brojnih poznatih osoba poput Teute Mesaroš, Marka Vuletića, Grigora Baždara, Luisa i Matee Ibanez, Donne Lugonje Petković, Danka Šimunovića te mnogih drugih.

Brunch u ponudi

HOH brunch „kod M.J. Zagorke“ poslužuje se od petka do nedjelje od 12 do 15 sati. U ponudi su dva raskošna etažera: Popov toranj i Kula Lotrščak. Nazivi su inspirirani posljednjim ulazima u Gornji grad koji su ostali sačuvani. Etažeri obiluju slatko-slanim kombinacijama poput lisnatog s poširanim jajem, školjki s francuskom salatom, focaccie s mortadelom i pistacijom, palačinki, vafla i drugih delicija koja će zadovoljiti i najzahtjevnije gastronomske znalce.

U popodnevnim satima vrijeme je za HOH o'clock, kada možete uživati u sedam specialty koktela. Svi kokteli kreirani su na bazi Old Pilot's alkoholnih pića, prvenstveno zbog njihove neosporne kvalitete i vrhunskih okusa, čemu u prilog ide i činjenica da su nagrađivani hrvatski brend. Recepte za koktele osmislio je priznati hrvatski barmen Darko Uremović. Svaki koktel krije jedinstvenu priču koju možete pročitati na terasi u knjižici naziva HOH tales, a među njima su HOH 1880, The Last Dance i The Witch of Gritch.

Uz kulinarske specijalitete i vrhunske koktele, na ovoj prekrasnoj terasi pronađite oazu mira okruženu zelenilom u srcu Zagreba, bijeg od užurbanosti te pritom uživajte u očaravajućem pogledu na grad.