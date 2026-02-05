Galerija 5 5 5 5 Stiže najveseliji i najzabavniji događaj godine Fašnik! Jubilarno 200. izdanje jednog od najstarijih i najprepoznatljivijih fašničkih manifestacija u ovom dijelu Europe, Samoborskog fašnika donijet će obilje smijeha, glazbe i kreativnih kostima. Preuzimanje vlasti Fašničke Republike dogodit će se u petak, 6. veljače u 19 sati na Trgu fašničkih velikana (Trg kralja Tomislava), kada će gradonačelnica Petra Škrobot predati ključeve grada Princu Fašniku koji će po jubilarni 200. put proglasiti Slobodnu Fašničku Republiku.

Fašnički vikend za sve generacije: od dječje povorke do spektakularnih koncerata

Na jubilarnom 200. Fašniku, predvođenim već dobro poznatim Sudcem, Fiškalom, Princom Fašnikom i Princezom Srakom, koji će grad na 10 dana pretvoriti u središte najluđe i najšarenije zabave, svi posjetitelji mogu uživati u programu ispunjenom maskiranim grupama, plesnim izvedbama, radionicama i predstavama, sportskim natjecanjima za djecu i odrasle. Dolaskom na Samoborski fašnik posjetitelji mogu osvojiti i vrijedne nagrade.

14 koncerata na jubilarnom Samoborskom fašniku

Fašnik će spektakularnim koncertom u petak, 6. veljače otvoriti jedna od najpopularnijih domaćih glazbenih zvijezda - Severina, od 20 sati na Trgu fašničkih velikana. Nakon nje slijedi koncert legendarnog vokala grupe Bijelo Dugme, Željka Bebeka koji nastupa u 22:30 sati u Fašničkom šatoru.

Vikend 7. i 8. veljače prepun je događanja. U subotu će se održat povorka djece samoborskih dječjih vrtića kao i izbor obiteljske maske te izbor pojedinačnih i grupnih maski. Atmosferu će dodatno zagrijati koncert Plavog orkestra od 20 sati na Trgu fašničkih velikana, dok će legendarna Neda Ukraden nastupiti u 22:30 sati u Fašničkom šatoru.

S nestrpljenjem se očekuje i koncert kralja dijaspore Mate Bulića u nedjelju, 8 veljače od 18 sati na Trgu fašničkih velikana te koncert Gazdi u 20 sati u Fašničkom šatoru.

Samoborski fašnik drugačiji od drugih

Mjesni odbori i gradske četvrti u Samoboru tradicionalno nastupaju kao velike, organizirane skupine što Samoborski fašnik čini jedinstvenim. Ne radi se o pojedinačnim maskama već o zajedničkoj temi koju cijelo naselje razrađuje, često vrlo detaljno. U svom predstavljanju publici posebno su poznati po tome što na satiričan način prikazuju lokalne probleme, gradske projekte i politiku, komentiraju aktualna društvena zbivanja lokalna i nacionalna te koriste puno humora, ironije i „samoborskog štiha”. Svoje maštovite kostime uz impozantna alegorijska kola predstavit će do sada rekordan broj mjesnih odbora i gradskih četvrti - njih ukupno 13 skupina i to u nedjelju oba vikenda održavanja Fašnika.

Sportski duh Samoborskog fašnika

Dio Fašnika već su postale i tradicionalne sportske manifestacije: Srakotrk – orijentacijska utrka za djecu, Fašnik trk – fašnička cestovna utrka, Fašnička liga prvaka te Turnir padel bedaka na kojima će i mali i veliki testirati svoju izdržljivost i aktivirati svoj sportski duh.

Uz sportska natjecanja na Samoborskom fašniku neće izostati i nagradne igre za posjetitelje. I ove godine posjetitelji će moći uz Fašničku putovnicu osvojiti vrijedne nagrade te sudjelovati i u Srakinoj nagradnoj igri – fašničkoj tomboli koja donosi glavnu nagradu auto Ford Puma MCA.

Besplatan autobus iz Zagreba, parking i produljeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata

Da bi se lakše došlo do krafni, maski i fašničkih ludorija, Fašnik je osigurao besplatan autobus iz Zagreba! Tijekom trajanja Samoborskog fašnika bit će organiziran besplatan prijevoz autobusima na relaciji Ljubljanica – Autobusni kolodvor Samobor i Autobusni kolodvor Samobor - Ljubljanica uz obavezno predočenje vaučera, a više informacija možete pronaći na poveznici.

Također, parking za sve posjetitelje Samoborskog fašnika je besplatan, a radno vrijeme ugostiteljskih objekata petkom i subotom produljeno je sve do 3 sata ujutro te nedjeljom do 2 sata ujutro.

Samoborski fašnik organiziraju Turistička zajednica grada Samobora i Grad Samobor, uz partnere Zagrebačku županiju, Turističku zajednicu Zagrebačke županije i Hrvatsku turističku zajednicu. Samoborski fašnik su podržali i Ford Hrvatska, Erste banka, Rajska rajčica, Samoborček, RC Zone, Eurocom, Arena centar, Decathlon, Croatia osiguranje i Lonia Shop & Joy shopping gallery Samobor, a medijski pokrovitelji su Večernji list i Radio Samobor.

Dođite na 200. Samoborski fašnik, zaplešite, zapjevajte i norite bez zadrške uz najluđi program dosad! Pokažite svoj fašnički duh, nasmijte se do suza i ne zaboravite staru samoborsku istinu: „Bedaki noriju s’aki dan, a pametni samo na Fašnik!“

Sve detalje o Samoborskom fašniku pratite na FB i Instagram stanici Samoborski fašnik i na mrežnim stranicama www.fasnik.com.