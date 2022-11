ADVENT U ZAGREBU

Advent u Zagrebu ove će se godine održavati u periodu od 26. studenog do 7. siječnja 2023. godine na nekoliko dobro poznatih lokacija. Na Tomislavac se vraća Ledeni park s blagdanskim klizanjem ispred pročelja Umjetničkog paviljona i tradicionalnom božićnom ponudom.

Na Strossmayerovom trgu opet će se održati Fuliranje, a Vid Nikolić, Ivan Pažanin, Mario Mandarić i Mate Janković samo su neki od imena koji će stvarati gastro poslastice za posjetitelje. FOOLING AROUND by Fuliranje vraća se ove godine i na Oleander terasu kod hotela Esplanade zajedno s fenomenalnom gastro scenom i odličnim programom.

U bogatoj gastro ponudi moći će se uživati i na Europskom trgu, i platou Gradac, dok je Trg bana Josipa Jelačića rezrviran za uživanje u prekrasnom blagdanskom ambijentu.

ADVENT NA ZRINJEVCU

Zrinjevac će i ove godine biti poprište jednog od najljepšeg božićnog sajma. Glazbeni paviljon u Aleji platana ugostit će brojne izviđače u periodu od 26. studenog 2022. do 7. siječnja 2023. godine. Ugostiteljske kućice služit će već tradicionalna adventska jela uz nezaobilazno kuhano vino, a naći će se ovdje i kućice sa božićnim darovima, suvenirima i sličnim proizvodima.

ADVENT KOD MATOŠA

Istočna strana Strossmayerova šetališta na Gornjem Gradu spremna je za još jedno uzbudljivo izdanje Adventa kod Matoša. Od 26. studenoga započinje bogat program s odličnim koncertima, sjajnom hranom i odličnim fotopunktovima za dobar provod. Devet crvenih ugostiteljskih kućica – među kojima je i jedna s oznakom Michelin BiB Gourmand - ponudit će uobičajeni, a opet drugačiji koncept blagdanske street food ponude.

ADVENT NA KATARINCU

Trg Katarine Zrinske na Gornjem gradu jedan je od relativno novijih lokacija na kojem će se održavati programi u sklopu Adventa u Zagrebu. Od 26. studenog do 24. prosinca 2022. posjetitelje očekuju glazbeni vremeplov upotpunjen toplim pićima i prigodnim adventskim jelima.

WINTERLAND NA TRGU DR. FRANJE TUĐMANA

Winterland na Trgu dr. Franje Tuđmana donosi panoramski kotač visok čak 36 metara koji će posjetiteljima pružiti potpuno jedinstven osjećaj Adventa s veličanstvenim panoramskim pogledom na grad Zagreb. Zagrebački panoramski kotač s 24 poluotvorene kabine idealan je za cijelu obitelj, ali i za sve one željne dobrog Instagram momenta. U svakoj kabini moći će sjediti maksimalno 5 osoba, dok je ukupan kapacitet panoramskog kotača 120 osoba. U dva kruga vožnje koja će trajati otprilike 10 minuta, zainteresirani će imati priliku uzdići se iznad grada Zagreba i uživati u pogledu.

Advent na Oleandar terasi kod hotela Esplanade (Foto: Sandro Sklepić / PR)

ADVENT POD LANTERNOM

Advent pod lanternom zanimljiv je program u sklopu Adventa u Zagrebu u kojem sudjeluju pjevači Festivala adventskih i božićnih pjesama. Svake srijede, četvrtka i petka od 30. studenog do 23. prosinca pjevači će prigodnim pjesmama pratiti nažigače koji pale svjetiljke na Gornjem gradu. Polazak je kod Kule Lotrščak u 16:30 sati nakon čega se preko Parka Bele IV.(Vranicanijeva poljana) stiže do Parka Grič.



ADVENT KOD ZAPREŠIĆA

Na Trgu Ivana Pavla II u Zaprešiću od 26. studenog 2022. do 8. siječnja 2023. sve posjetitelje očekuje prava slatka bajka. Glavni gradski trg zasjat će sjajem tisuća lampica i crveno bijelih ukrasa slatkiša. Vesela druženja na otvorenom bit će još slađa uz posebnu ponudu slastica i božićnih specijaliteta, ali i bogat glazbeni program. Više o programu čitajte ovdje.

ADVENT U KARLOVCU

Od 16. prosinca pa sve do Nove godine na karlovačkoj Promenadi odvijat će se bogat i raznovrstan glazbeni, zabavni, kulturni i sportski program uz nezaobilaznu gastronomsku i trgovačku ponudu. Od sportskih događanja ističe se sad već tradicionalna 3. Adventska utrka koja će se održati u subotu, 17. prosinca s početkom u 17. Uz Promenadu, sanjkalište i klizalište u Šancu, prostor Adventa u Karlovcu upotpunit će i Gradsko klizalište kod Sokolskog doma koje će tokom održavanja Manifestacije od 16.12. do 31. 12. 2022. ljubiteljima zimskih aktivnosti ponuditi besplatno klizanje.

ADVENT U VARAŽDINU

U subotu 26. studenog 2022. počinje Advent u Varaždinu koji će na osam lokacija u predivno uređenoj povijesnoj jezgri održavati sve do 6. siječnja 2023. godine. U sklopu ove manifestacije održat će se nevjerojatan niz od stotinjak programa za sve uzraste upotpunjen uzbudljivom gastronomskom ponudom.

ADVENT U OSIJEKU

Advent u Osijeku vraća se na Tvrđu, a održat će se od 2. prosinca do 30. prosinca 2022. godine. Posjetitelje očekuje bogat glazbeno-zabavni program upotpunjen s domaćim specijalitetima, kuhanim vinom i različitim prodajnim kućicama. Na Tvrđu se vraća i panoramski kotač visok 35 metara s kojeg će se moći uživati u spektakularnom pogledu na Osijek.

ADVENT U OPATIJI

Najljepši Advent uz more odvijat će se u organizaciji Turističke zajednice grada Opatije od 25. studenog do 8. siječnja na brojnim gradskim lokacijama. Prostor Umjetničkog paviljona Juraj Šporer i park sv. Jakov koji ga okružuje već su tradicionalno mjesta veselih druženja. Uz svakodnevne glazbene programe, izvrsnu blagdansku atmosferu začinit će okusi i mirisi prigodnih božićnih specijaliteta. Adventskom atmosferom odisat će i Slatina – posjetite „Xmas Street Lungomare Advent“ na prostoru od hotela Savoy do Ville Madonna. Od 3. prosinca 2022. do 8. siječnja 2023. opatijska Ljetna pozornica postat će „zimska“ pozornica s najatraktivnijim klizalištem u regiji, a „Ledena čarolija“ s prigodnom gastro ponudom i raznovrsnim glazbenim programima vikendom, mamac za sve generacije.

ADVENT KOD DELNICA

10. Delnička adventska bajka donosi brojna iznenađenja i zanimljivosti. Najviši grad u Hrvatskoj, nudi uživanciju na svježem zraku uz adventsko ognjište i bogat prigodni program. Svakog petka, subote i nedjelje od 25. studenog 2022. godine do 8. siječnja 2023. godine u Selu Bake Mraz očekuje vas glazbeni i zabavni program, veliko olimpijsko klizalište, vožnja kočijom u Čarobnoj šumi, a na raspolaganju je i sajam domaćih proizvoda i rukom tvorenih suvenira na gastro kućicama.

ADVENT NA CRESU

Blagdanska čarolija uz stotine lampica i prigodnih dekoracija zavladat će Cresom od 26. studenog 2022. do 31. prosinca 2023. godine. Šetalište 20. travnja kao centralna lokacija adventskih događanja svaki će dan ponuditi prigodnu ugostiteljsku ponudu, a vikendima će ugostiti brojna događanja poput koncerata, radionica, kuhanja Božićnog brudeta u organizaciji ŠRD Parangal, te prigodnih programa DVD-a Cres, Zajednice Talijana Cres i drugih.

ADVENT U SPLITU

Od 26. studenog 2022. godine u Spliitu započinje adventska čarolija „Štorije o' Adventa“ s programom kakav još nije viđen u gradu Svetog Duje. Na osam službenih lokacija i velikim broju mikrolokacija, Splićane će ovih blagdana zabavljati velik broj izvođača. Splićani će ove godine uživati u više od 700 kvadrata ledene površine, podijeljene na dva klizališta, na Prokurativama i Mertojaku. Detaljniji pregled programa splitskog Adventa pronađite ovdje.

ADVENT NA HVARU

Advent na Hvaru počinje 1. prosinca i trajat će sve do 6. siječnja 2023. godine. Turističke zajednice otoka Hvara osmislile su 5 lokacija s raznovrsnim adventskim programima. Pa tako ove godine otočani će moći zaista uživati u svim čarima božićnih događanja i to u: Grad Hvar , Jelsa , Stari Grad , Vrboska i Zastražišće .

