Prva nedjelja adventa obilježena je u cijeloj Hrvatskoj, a posebno svečano je bilo na otvorenju još jednog Adventa na Gradini! Točno u sedam sati navečer u isti je mah upaljeno 12 kilometara božićnih lampica koje su osvijetlile Kaštel i tako označile početak adventske čarolije na Gradini. Poseban advent u ovom dijelu Europe, počeo je i uz veliki vatromet u kojem su uživali brojni Riječani, ali i turisti.



"Jako smo ponosni jer smo vratili sjaj i posebnost adventa na Gradinu! Ljudi su to odlično prihvatili, dolaze nam iz cijele regije, želeći biti dio ove priče!" - kaže Vedran Babić, glavni organizator ovog eventa otkrivajući zanimljiv podatak. U proteklim godina, Advent na Gradini je posjetilo čak 300 tisuća posjetitelja, a ove se godine očekuje preko 60 tisuća. Na Gradinu u vrijeme adventa dolaze susjedi - Talijani i Slovenci, ali i brojne grupe iz kontinentalnog dijela Hrvatske.



Advent na Gradini ove je godine u srebrnom ruhu, kojeg stvaraju lampice hladnijeg, ali intenzivnog sjaja. One na poseban način osvjetljavaju zmaja, simbol Trsatske gradine, Rimsku kulu i okolne zidine stvarajući kulisu detaljima predstavljeni na ovom adventu, posebno najveću europsku krunu – Votivna krunu koja priča priču o burnoj riječkoj povijest.

''Kruna kao simbol vladavine, moći i časti prisutna je u brojnim ceremonijama, svečanostima, a kroz povijest su krune bile važan koncept moći i vlasti te su se upravo zbog kruna vodili osvajački pohodi, stvarale polemike oko nasljednika, oslobađali se teritoriji... No, jedna je kruna, ova Votivna možda nepravedno zapostavljena u bespućima povijesti, a svjedok je burnih zbivanja u šarolikom mozaiku povijesti Rijeke. Danas je izložena u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci, a za nju se veže zanimljiva priča koja uključuje Napoleona, irskog feldmaršala Lavala Nugenta i Sveto raspelo, uz zajednički nazivnik, oslobađanje Rijeke!" - kaže Babić dodajući kako je ova zavjetna kruna 'bačena' na unutarnji dio Trsatskog Kaštela, zapravo 10 puta veća od originala što je ujedno i najveća Europska kruna koju danas možete vidjeti.

Advent na Gradini, prekrasan spoj povijesti i budućnosti

U stari kaštel Gradine, prođite kroz ogroman „poklon“ visine gotovo šest metara koji vas vodi do originalnog ulaza u ovu utvrdu. Ona je, elegantna, svečana i ponosna, ukrašena svjetlom lampica, pružajući svim posjetiteljima dašak blagdanske čarolije ali i onaj prepoznatljivi adventski šušur. Zvijezda i ovog adventa je Votivna kruna, kraj koje se obavezno fotografirajte te krenite kamenim stepenicama prema gornjem platou s kojeg se možete popeti na Rimsku kulu.

Do samog vrha, a ujedno i najviše točke Trsatske Gradine vode vas vijugave stepenice, a s vrha kule puca pogled na Rijeku i njezinu okolicu uključujući i otoke. Kad ste spustite na najnižu točku Gradine, naći ćete se u špilji u kojoj su postavljene unikatne, ručno izrađene jaslice s više od 500 elemenata koje stvaraju pravi mali grad kojeg čini 12 betlehemskih kućica koje obasjavaju svjetlosni efekti.

U tim je jaslicama postavljeno 125 različitih figurica koje su izradile vrijedne ruke talijanskih majstora, ali i dopunjene detaljima izrađenim u Rijeci i okolici. Jaslice se sastoje od štalice s Isusom, Marijom i Josipom u pokretima kojima se iz daljine približavaju tri kralja. Vrijedni obrtnici smjestili su se uz stilizirane kućice i izrađuju predmete na svakom kutku grada. Uz prikaz pastira s ovcama, jaslice krase mostovi, mala tržnica, osvjetljenje špilje sa životinjama i trgovi sa živopisnim prikazom iz svakodnevnog života, dok vizualni dojam dodatno krasi vodopad i efekti vatre. Prostiru se na čak četiri kvadratna metra, a dolaze u paketu s rustikalnim, ručno obojenim, drvenim sanducima te tako tvore jedinstvenu cjelinu. Kad uđete u spilju obratite pažnju i na umjetnički „Laurin kutak“ u kojem možete pronaći prekrasne ručno izrađene blagdanske detalje koje za brojne turiste izrađuje umjetnica Laura Baranić.

Bogata gastronomska ponuda!

Kako i priliči adventu i na Gradini ćete u starom kaštelu pronaći kućice koje pružaju bogatu eno-gastro ponudu! Odmah lijevo nakon ulaza na Gradinu nalazi se kućica „Vintage House“ na kojoj će ljubitelji kobasica doći na svoje. Nabavljaju ih iz mesnice Žeželić s Grobnika, a apsolutni je hit „Frankopanska kobasica“ (39 kn) s dosta češnjaka koja se služi u brioche pecivu s prženom pancetom i sirom, te umakom po izboru. Želite li nešto drugačije tu je „Smotana kobasica“ (39 kn) koju voditelj kućice Dean preporučuje s dinstanim kiselim zeljem. Za prste je polizati je odličan „Pulled pork sandwich“ (47 kn), odnosno dobro marinirana i dugo pečena svinjetina, tako mekana da se može trgati, poslužena u velikom okruglom pecivu u kojem se inače služe burgeri. Ne volite li intenzivan okus kobasica, možete, s pogledom na Rijeku, uživati u „Hot dogu“ (28 kn) kojeg će voljeti i djeca. Za „bolju cirkulaciju“ i grijanje kad zapuše bura dobro će doći destilati buzetske destilerije Aura, ili Kuš, rakija od kadulje destilerije Kotal obitelji Lušetić.



Dodatno zagrijavanje omogućeno je uz kućicu Winter nights, a kako stoji u ponudi može se birati između #zagrijavanja (kuhano vino, kuhani gin, rum punch, adventski teranino i dvije vrste piva) ili u opciji #neštokratko kao što su biska, travarica, šljiva, moscato, teranino, medenica, pelinkovac, kruška i jabuka (svaka kratka doza – 17 kn), destilati istarske destilerije Aura.

Na istom se platou nalazi i kućica „Merry Christmas“ u kojoj su jako ponosni na svoje burgere, a posjetitelji mogu birati dvije vrste. Za one koji vole ljuće, Milan, voditelj kućice preporučuje „Chilly Burger (52 kn) koji u mekanom brioche pecivu krije burger od isključivo junećeg mesa s aurora i čili umacima, rukolu, rajčicu i cheddar sir. „Tasty burger“ (47 kn) također je od stopostotnog junećeg mesa, ali u njega se dodaje domaći bbq umak, rukola, cheddar sir i pekmez od ljubičastog luka, kojeg kuhaju sami i to više od pet kilograma dnevno. Na Gradini se, na istoj kućici može uživati i u odličnoj „Slavonskoj kobasici“ (37 kn) koja se proizvodi u mesnici u Požegi, a služe je u brioche pecivu s pekmezom od ljubičastog luka i BBQ umakom. Kao prilog, ili odličnu grickalicu možete naručiti i pržene krumpiriće (20 kn) s umacima po izboru.



Produžite li malo platoom, naći ćete na kućicu „RiA“ koja se pobrinula za dodatno zagrijavanje. Kuhano vino od terana (17 kn), kuhani gin (23 kn), kuhana rakija (26 kn), kuhani teranino (23 kn) možete ispijati osvijetljeni lampicama s kule Trsatske Gradine ili svijećama u svijećnjacima na blagdanski uređenoj terasi. A što je sa slatkim? Miris prženih fritula sigurno će vas nagnati da se popnete stepenicama do kućice „Di Mare“. Fritule (30 kn) mogu biti posipane šećerom ili prelivene s bijelom ili tamnom čokoladom, umakom od vanilije, ili marmeladom od šumskog voća, a dodatno možete birati umake kao što je primjerice primamljiv Christmas special umak koji neodoljivo miriši po cimetu. Na kućici u posebnom kalupu pred gostima peku i vafle (30 kn) koje poslužuju u ekološkim posudicama na, primjerice mrvljenim Oreo keksima i prelivenim vrućom bijelom ili tamnom čokoladom... Kombinacije su mnogobrojne.



Adventska bajka na Gradini počela je 27. studenog, a trajat će sve do 6. siječnja. Tijekom cijelog razdoblja posjetitelje očekuje bogat program, raznovrsna gastronomska ponuda i jedinstveni ambijent oplemenjen svjetlošću tisuća božićnih lampica. Svakog vikenda posjetitelji će moći uživati u glazbenom programu, a u posjetu mališanima svake srijede stižu Djed Mraz i Baka Mraz. Uz to, ne zaboravite ovjekovječiti boravak na Gradini i u novom photo pointu by Coca Cola koji vas čeka u Miru junaka.

