"Rotkvica vrijedi težinu olova, repa težinu srebra, a hren težinu zlata!” otkriva stara poslovica, veličajući biljku poznatu po svojem pikantnom okusu, čije su dobrobiti poznate od davnih dana. Ta zeljasta biljka iz porodice Brassicaceae odlična je saveznica zdravlja, a uz ljutkasti korijen kulinarski zaljubljenici mogu iskoristiti čak i njegovo mlado lišće. Osim što se korijen koristi kao začin i dodatak mesu, pronaći će mjesto i u kućnoj ljekarni.



1. Bijeli korijen hrena prirodni je podizač otpornosti organizma. Sadrži vitamin C, kalij, kalcij, magnezij i fosfor, kao i vitamine iz skupine B, te se smatra zaštitnikom od prehlada i drugih sezonskih bolesti.

2 Svoju ljutinu zahvaljuje tvari glikozid sinigrin koja otvara sinuse prilikom konzumacije, dok će inhalacija ovim korijenom pomoći i pri ublažavanju raznih drugih dišnih problema.



3. Prirodni antibiotik i prirodni konzervans nadimci su koji krase hren, jer dokazano sprečava razmnožavanje bakterija.



4. Odlična je namirnica ako želite napraviti proljetnu detoksikaciju jer potiče čišćenje jetre, kao i izbacivanje štetnih tvari iz organizma.

5. Ovo ljutkasto povrće olakšava i stabilizira probavu te potiče rad crijeva, osobito ako ga konzumirate uz masne i slane namirnice poput blagdanskih pečenja.



6. Oblozi od naribanog hrena smanjit će ukočenost mišića tijela, reumatsku bol te odagnati glavobolju (ako oblog postavite na tjeme u trajanju od par minuta).

7. Hren je i čuvar srca koji potiče cirkulaciju te prevenira kardiovaskularne bolesti.



Oprez!

Nemojte "naljutiti" hren. Njegove aktivne tvari mogu izazvati povraćanje i proljev ako se konzumira u velikim količinama – posebno ako pripremate tinkture od svježeg korijena s više od 80 mililitara soka.



Hren se najčešće riba svjež ili poslužuje u kockicama, jer kuhanjem gubi većinu svojih ljekovitih svojstava.

