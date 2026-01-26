Galerija 4 4 4 4

Sárospatak, poznat i kao Patak, kulturno je središte, povijesni grad i popularno turističko odredište u županiji Borsod-Abaúj-Zemplén, na sjeveru Mađarske. Nalazi se 70 kilometara sjeveroistočno od Miškolca, u dolini rijeke Bodrog. Taj je kraj naseljen od prapovijesti, a u srednjem vijeku bio je važan zbog blizine trgovačkog puta prema Poljskoj. O uzbudljivoj povijesti grada svjedoči i dvorac iz 13. stoljeća, kao i jezero koje se nalazi u blizini. U planinama u okolici Sárospataka nekoć je postojao kamenolom u kojem je radilo lokalno stanovništvo sve do zatvaranja 1907. godine. Nakon toga rudnik je napušten i prepušten prirodi – brzo je zarastao gustom vegetacijom, a kišnica se slijevala niz padine i ispunila klanac dubok oko 64 metra. Danas kamenolom izgleda poput prizora iz bajke. Pješačke staze uz litice učinile su ga popularnim izletištem, a iako se kupanje ne preporučuje, mnogi se ogluše na zabrane. Taj je kraj prije nekoliko godina proglašen i jednim od najljepših u Mađarskoj.

Bajkoviti dvorac

Sárospatak je poznat kao kulturno-povijesno središte regije s impresivnim dvorcem Rákóczi – kompleksom koji u sebi spaja srednjovjekovnu utvrdu, renesansne i barokne elemente te muzejski postav. Povijest dvorca seže do dolaska Mađara u Panonsku nizinu, kada je uz rijeku Bodrog izgrađena zemljana utvrda. Kasnije je obnovljena u kamenu, a svoj konačni oblik dvorac je dobio u 16. stoljeću, za vrijeme obitelji Rákóczi, kada je i grad doživio najveći razvoj. Juraj Rákóczi i njegova supruga Zsuzsanna Lórántffy brinuli su se ne samo o kulturi i obrazovanju već i o razvoju industrije. U gradu su osnovali radionicu za lijevanje topova, koja je kasnije zaboravljena, a njezini su ostaci otkriveni tek u 20. stoljeću. Danas se u parku uz dvorac može upoznati proces izrade topova.

Sárospatak - 3 (Foto: Shutterstock)

Toplice Végardó i vinski podrumi

Osim dvoraca i crkava, posjetitelje privlače lokalni muzeji, galerije, tradicionalne tržnice i kafići u starom gradskom središtu. Neke od najstarijih i najvrjednijih knjiga i rukopisa u mađarskoj povijesti čuvaju se upravo u Sárospataku, u knjižnici reformističke crkve koja se nerijetko nalazi na popisu najljepših na svijetu. Nakon šetnje gradom možete krenuti i do toplica Végardó, koje imaju sve za ugodan boravak: bazen za odrasle i djecu, whirlpool i saunu. Ljekovita termalna voda temperature oko 38 °C idealna je za opuštanje.

Oko 12 km od grada nalazi se avanturistički park Zemplén, koji ima bob-stazu dugu 2,3 km. Tu su i žičara, zipline između dvaju brda, penjačke staze i vidikovac, s kojeg se za vedra vremena vide čak i Visoke Tatre. U blizini Sárospataka nalaze se i vinski podrumi u Hercegkútu, dio UNESCO-ove vinske regije Tokaj. Ondje vas čeka više od 160 podruma, uklesanih u vulkansku stijenu na obroncima brda. U svakom slučaju, ovaj kraj Mađarske nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

