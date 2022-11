Katarska zastava nezaobilazan je prizor na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u nogometu. To i ne čudi s obzirom na to da je Katar domaćin tog sportskog natjecanja. No jeste li znali što označava?



Zastava Katra simbol je ponosa i dostojanstva te države na Arapskom poluotoku. Napravljena je u proporcijama 11:28, a obuhvaća dvije boje – bijelo i kestenjasto polje odvojeno je okomitom linijom s devet vrhova.



Bijela boja međunarodno je priznati simbol mira, a katarska unikatna kestenjasta boja, poznata i kao Pantone 1955 C, svojevrsni je podsjetnik na prošlost zemlje.

Zastava Katra - 4 (Foto: Shutterstock)

Naime, još u drugom tisućljeću prije Krista u blizini otoka Al-Khor, koji se danas nalazi na sjeveroistoku katarske obale, Kasiti su od ljuštura školjki proizvodili ljubičastocrvenu boju. Pod utjecajem jakog pustinjskog sunca ljubičastocrvena pretvarala se u specifičnu nijansu kestenjaste boje.

Kestenjasta boja bila je zaštitni znak i utemeljitelja katarske države šeika Jassima bin Mohammeda Al Thanija, a danas krasi katarsku zastavu, koja se naziva još AL-Adaam (Ladaam).



Ta boja razlikuje katarsku zastavu od državnog ponosa susjednog Bahreina. Zastava Bahreina, naime, sastavljena je od bijelog polja koje je s pet trokuta odvojeno od polja jarkocrvene boje.

Zastava Bahreina (Foto: Shutterstock)

Linija s devet vrhova na zastavi Katra podsjeća pak da je ta država bila deveti član ponovo uspostavljenih Emirata u sporazumu iz 1916. godine.



Katarska zastava službeno je uvedena u upotrebu 9. srpnja 1971. godine neposredno prije proglašenja nezavisnosti od britanskog protektorata.

40 kuna za kavu, a 4 kune za litru benzina: Što treba znati o Katru prije početka nogometnog prvenstva? +0