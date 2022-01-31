Galerija 5 5 5 5 Da nam je kuna svaki put kad bismo u šetnji gradom vidjeli pukotine ili rupe u pločniku. Većina ih tako stoji godinama: neki izvrću zglobove u njima a oni već iskusni i naviknuti znaju gdje treba preskočiti.

Nekome smetnja, drugome inspiracija – tako bi se mogao opisati poduhvat samozatajnog francuskog umjetnika Ememema iz Lyona koji popravlja francuske pločnike i pretvara ih u mala umjetnička djela dostupna svima.

Počeo je „krpanjem“ ispred svoje ulice, koja se tada činila kao obična, stara, mračna i dosadna ulica. Napravio je male šarene ukrase s komadićima keramike koje je već imao u radionici, a kada je zadovoljno pogledao konačan rad, rodila se ljubav. Krenuo je u još jednu akciju, pa još jednu, pa još jednu…

Uskoro je svoj grad prekrio s više od 350 malih umjetničkih djela zbog čega su ga počeli zvati i u druge zemlje, od Norveške i Škotske do Njemačke i Italije, pa po gradovima diljem Francuske.

Umjetničke intervencije kao čin ljubavi i prihvaćanja

Svoju metodu rada opisuje kao flacking, čin ljubavi, popravka i prisvajanja mjesta tj. javnog prostora kojeg često zanemarujemo, a trebao bi biti jednako prirodan kao dom koji imamo u četiri zida. Pukotine i rupe u pločnicima ispunjava keramikom, staklom, kamenom ili bilo kojim materijalom koji se pokaže dovoljno izdržljivim.

Umjetničke intervencije radi noću, kako bi ujutro prolaznike dočekala ugodna iznenađenja. Smatra ih svojevrsnim porukama ljubavi.

Postupak je to koji podsjeća na poznatu japansku tehniku Kintsugi, u kojoj se pukotine na keramici prihvaćaju i popravljaju ispunjavanjem zlata. Filozofija koja stoji iza toga jest prihvaćanje nesavršenosti i pronalaženje ljepote u oštećenom i slomljenom. Dolazi kao mješavina osjećaja žaljenja nad nečim što je propalo, ali i potrebe da se prihvati promjena. Pretočena u praksu (i zlato), stvara nešto novo, ljepše nego prije.

U tom smislu, primjenjiv je i na ljudski život – promjene treba prihvatiti, a pogreške, lomove i nesretne događaje prigrliti kao dio života.