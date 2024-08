Što treba vidjeti u Istanbulu? To je pitanje koje često dobivam od poznanika koji se spremaju na put u ovaj velegrad na dva kontinenta. Kada razmišljam o Istanbulu, prva stvar koja mi pada na pamet za preporuku je Istiklal ulica. Ova ikonična prometnica koja se proteže od Taksim trga do povijesne četvrti Galata, srce je grada i svakodnevno privlači više od 2 milijuna ljudi. Istiklal je mnogo više od obične ulice – ona je pravi živi organizam, mjesto gdje se susreću prošlost i sadašnjost, luksuz i svakodnevica.

Istiklal, što u prijevodu znači "neovisnost", nije uvijek bila ovako dinamična. U 19. stoljeću, bila je poznata kao Grande Rue de Pera, centar europske zajednice u Istanbulu. Danas je Istiklal kulturni, društveni i komercijalni epicentar grada. Ovdje možete pronaći sve, od muzeja i galerija do restorana, konzulata brojnih država, trgovina i noćnih klubova.

Nema joj kraja...

Jedna od stvari koja me uvijek fascinira kod Istiklal ulice je njen poseban šarm. Sa svojih gotovo 2 kilometara dužine, uvijek je puna ljudi, no gužva ovdje ima neku svoju čar. Ponekad jednostavno sjednem na klupu i blejim u ljude, tipično balkanski, baš kao što mi Hrvati to volimo. Nemam loših namjera, jednostavno me oduševljava ta raznolikost. No, ovdje je fluktuacija ljudi nevjerojatna – možete vidjeti sve, od transvestita, finih dama kao iz nekih francuskih modnih magazina, do arapskih žena u burkama. Ulica je pravi melting pot različitosti.

Jedna od stvari koja me svakodnevno oduševljava u Istanbulu, a zaista puno znači kad tamo živite, je i radno vrijeme trgovina. Dok kod nas nedjeljom mnogi dućani ne rade, ovdje nema neradne nedjelje – znam da se mnogi neće složiti sa mnom, ali ima nešto u tome da sve radi jako dugo. Poprilično sam siguran da Turska nikada neće vidjeti neradnu nedjelju. Mnogi poznati brendovi rade do kasno u noć, a vikendom se zatvaraju tek u 2 ujutro.

Nit žedni, nit gladni

Što se tiče hrane, Istiklal je prava meka za gurmane. Ovdje možete pronaći sve što poželite – od bosanskih ćevapa do prave domaće turske kuhinje. Ako želite dobar obrok, preporučujem restoran Midpoint. To je lanac restorana s izvrsnom hranom, od internacionalne do tradicionalne, i velikom terasom gdje možete uživati u pogledu na ulicu. Siguran sam ima boljih i drugačijih restorana, ali ovo je restoran u kojem ćete pronaći lokalce. Mlade ekipe koje se žele podružiti. Nećete vidjeti brdo turista nit ćete imati osjećaj kao da ste turist. Za dobru kavu i slatko, svratite u slastičarnu J'adore Chocolatier – njihova kava i čokolade su izvanredne.

Ako ste u žurbi, na samom kraju ulice, kod Taksim trga, pronaći ćete mnoge opcije za kebap, islakburger (mokri hamburger) i druge street food delicije. Posebno preporučujem Hafiz Mustafa 1864, poznatu slastičarnu s ukusnom baklavom koja se nalazi na samom kraju Istiklal ulice (strana Taksima). Ako želite drugačije iskustvo posjetite Varuna Gezgin, pub koji će vas oduševiti svojim interijerom. Ovdje možete pronaći dobru selekciju piva, odličnu klopu i još bolju atmosferu.

Ako ste kao ja, digitalni nomad koji često traži mirna mjesta s ugodnom atmosferom za rad, zaputite se u Espresso Lab koji se nalazi na početku i na kraju ulice. Ovdje mogu uživati u miru i koncentraciji, a opet biti dio užurbanog gradskog života.

0-24, nema stajanja!

Istiklal ulica je uvijek naša početna i završna stanica za vikend izlaske. Sve započinje šetnjom kroz ulicu i pronalaskom kafića u kojem ćemo započeti noćnu avanturu. Ovdje će vikendom u večernjim satima glazba pljuštati sa svih strana. Od onih komercijalnih zvukova ranih 2000-tih s Britney Spears ili Bleack Eyed Peasa, pa sve do turskih hitova svima poznatog Tarkana ili Zeynep Bastık.

Nedavno smo uspjeli pronaći i underground techno club s odličnim hard techno zvukovima, a ne nedostaje ni LGBT klubova kojih u okolici Istiklala ima nekoliko. Tko bi rekao za jedan tako “konzervativan Istanbul”. Moram malo razbiti stereotipe, jer nije mi se dogodilo jednom da me pitaju gluposti kao što su: ima li tamo Interneta ili je li sigurno prošetati gradom u kratkim hlačama. Bilo kako bilo – klubovi su na svim stranama, a nema bolje od onoga što slijedi nakon samog izlaska - jutarnje šetnje ulicom u potrazi za otvorenim mjestom gdje ćemo podići energiju uz islakburger ili domaću čorbu (osobno obožavam njihovu pileću čorbu, svaki put iznova me osvoji).

Od A do Ž

Pored gastronomske ponude, Istiklal je dom mnogim kulturnim institucijama. Pera muzej, Muzej Iluzija, Galata Mevlevi House Museum, kao i Istanbul Cinema museum nude bogat program izložbi i kulturnih događanja, dok Galata toranj pruža nevjerojatan panoramski pogled na cijeli Istanbul. Ovdje se stvarno može pronaći nešto za svakoga. Najpoznatija atrakcija ulice je svakako stari crveni tramvaj koji ovdje prometuje, te se nalazi na brojnim razglednicama koje dolaze iz Istanbula. O muzejima i atrakcijama bi mogao napisati još nekoliko članaka, a za to ima vremena.

Istiklal ulica nije samo prometna arterija Istanbula, već pravo srce grada. Njezina povijest, kultura, raznolikost i energija čine je nezaobilaznim dijelom svakog posjeta Istanbulu. Uživajte u šetnji, kušanju lokalnih delicija i promatranju živopisnog mozaika ljudi koji čine ovu ulicu toliko posebnom. Bez obzira koliko puta prošao ovom ulicom, uvijek me iznova očara i podsjeti zašto je volim. Ako se ikada nađete u Istanbulu, ne propustite posjetiti Istiklal – ulica koja ne spava, ali uvijek iznova osvaja.

Miris baruta, zveket mačeva i oklopa: Srednjovjekovni viteški turnir čeka vas na Papuku +5