Galerija 1 1 1 1 Čokoladni zečevi danas su neizostavan dio uskrsnih blagdana - čekaju nas u pažljivo složenim uskrsnim košaricama, promatraju iz cvijećem dekoriranih izloga i zauzimaju počasno mjesto na obiteljskim stolovima. Njihova priča započinje puno prije moderne čokoladne industrije - jeste li se ikada zapitali kako je i kada uopće netko došao na ideju napraviti čokoladnog zeca?

Zec je od - poganskih - davnina simbol plodnosti i novog života. U starim europskim vjerovanjima povezivao se s dolaskom proljeća i obnovom prirode, a često se dovodio u vezu s germanskim božanstvima plodnosti. S vremenom su se poganski običaji isprepleli s kršćanskim uskrsnim, a zajednička im je bila - priča u uskrsnuću i novom početku.

Prvi zapis o uskrsnom zecu datira iz 1682. godine, kada je njemački liječnik Georg Franck von Franckenau objavio djelo “De ovis paschalibus”. U njemu opisuje običaj prema kojem zec skriva jaja u vrtovima, a djeca ih potom traže. Ovo je prvi put da su zec, jaja i Uskrs povezani u jedinstvenu tradiciju, što se smatra “rođenjem” uskrsnog zeca kakvog i danas poznajemo.

Uskrsni zec kao donositelj jaja najprije se proširio Njemačkom, a zatim i ostatkom Europe. Njemački doseljenici prenijeli su ovu tradiciju u Sjedinjene Američke Države, gdje je dodatno popularizirana. No prvi jestivi zečevi nisu bili čokoladni, već su se izrađivali od tijesta i šećera. Tek u 19. stoljeću, s razvojem čokoladne industrije u Europi, nastaju prvi zečevi od čokolade.

Presudan pomak dogodio se 1828. Godine, kada je nizozemski izumitelj Coenraad Van Houten razvio prešu za kakao. Time je omogućena proizvodnja glatke čokolade, idealne za oblikovanje u kalupima. Slastičari su ubrzo počeli izrađivati čokoladne figure zečeva, čime je tradicija dobila svoj današnji oblik.

Iako su prvi čokoladni zečevi bili puni, s vremenom su ipak postali šuplji. Razlog je bio prije svega ekonomski, ali kasnije je zaključeno da ih je ionako šuplje lakše zagristi, pa je tako i ostalo. Tijekom 20. stoljeća čokoladni zečevi postaju globalni uskrsni simbol.

Danas se uskrsni čokoladni zečevi proizvode u nebrojenim varijantama – od klasične mliječne čokolade do premium verzija s punjenjima i dekoracijama, a godišnje se proizvede gotovo 100 milijuna čokoladnih zečeva. Najveći čokoladni zec na svijetu napravljen je u Brazilu 2014. godine – bio je visok gotovo 4 metra i težak više od tri i pol tone.

