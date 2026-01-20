Galerija 1 1 1 1 Škoti i Nijemci su teški na novčaniku, Amerikanci neprirodno srdačni, a Talijani ne pričaju niti jedan jezik osim materinjeg. Bilo da se slažete ili ne s ovim tvrdnjama - riječ je o stereotipima od kojih je teško pobjeći. A kakvi su Hrvati, i kako nas vide drugi, istražili smo na stranim portalima, forumima i društvenim mrežama razbibrige radi.

Izgovor za druženje

Jedan od najčešćih stereotipa o Hrvatima jest da kavu piju satima - i u ovom slučaju stereotip nije daleko od istine. No važno je razumjeti zašto. Kava u Hrvatskoj rijetko služi samo za razbuđivanje; ona je izgovor za druženje, razgovor i promatranje svijeta oko sebe. U Hrvatskoj se smatra gotovo nepristojnim piti kavu na brzinu, bez razgovora.

Ništa bez kockica

Ako postoji nešto što je sinonim za Hrvatsku, onda je to prepoznatljiv crveno-bijeli kockasti uzorak koji je posvuda. Bilo da krasi dresove nacionalnih sportskih reprezentacija i lica navijača ili zastave, nema ničeg hrvatskijeg od šahovnice, smatraju stranci.

Zadimljeni kafići

Iako se situacija posljednjih godina mijenja, Hrvatska i dalje ima relativno visoku toleranciju prema pušenju u kafićima i na terasama, što mnogi stranci odmah primijete. Cigareta uz kavu, razgovor i sjedenje na terasi za mnoge je još uvijek uobičajen prizor. Među mlađim generacijama možda nisu toliko česte cigarete koliko alternative poput vapea, ali dimi se na svakom koraku.

Još samo jedan papir...

Birokraciju stranci u Hrvatskoj vide kao test strpljenja (i snalažljivosti). U vodičima za strance i doseljenike Hrvatska se često opisuje kao zemlja u kojoj je za jednostavne administrativne postupke potrebno puno papira, pečata, čekanja i – živaca.

Život je nogomet – ili nogomet je život

Nogomet je u Hrvatskoj kralj sportova. Ljubav i strast prema nogometu buknu tijekom svakog europskog ili svjetskog prvenstva, ali Hrvati ne miruje niti kad je riječ o utakmicama gradskih rivala.

Modna osviještenost

Hrvati su vrlo svjesni stila. Možda je to utjecaj obližnje Italije ili dio dugotrajne želje da budu dio europske elite, ali hrvatske su ulice pune ljudi koji izgledaju dotjerano i toga su itekako svjesni.

Samopouzdanje, a ne arogancija

Hrvati mogu biti vrlo izravni i odlučni u razgovoru, ali to ne treba shvatiti kao aroganciju ili nepristojnost. To je jednostavno stil komunikacije. Malo je suvišnih riječi, a još manje neobaveznog čavrljanja. Prijeđite ravno na bit i nemojte se bojati reći što mislite, stranci savjetuju strancima.

Što je za ručak?

U Hrvatskoj se dobro jede. Tradicije srednje Europe i Mediterana itekako su prisutne u hrvatskim kuhinjama. Možda će vam se činiti i da hrani nikad nema kraja, stoga se nemojte iznenaditi ako se s putovanja vratite s kojim kilogramom viška, navode portali

Obitelj je na prvom mjestu

Obiteljskim odnosima pridaje se iznimno velika važnost i oni često čine društveno središte života. Djeca često žive s roditeljima sve dok se ne vjenčaju, što mnogim zapadnim posjetiteljima može djelovati zbunjujuće.

Na raskršću

Hrvatska prolazi kroz svojevrsnu krizu identiteta. Stoljećima se trudila dokazati da pripada civiliziranoj Europi, dok istovremeno želi zadržati dio balkanske opuštenosti. Nemojte se iznenaditi ako netko u istom razgovoru pokaže i ljubav i prezir prema Zapadnoj Europi i Balkanu. Hrvatska kao da je zaglavila između ta dva svijeta – geografski, ideološki, duhovno i kulturno.

