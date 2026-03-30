U srcu katalonskih Pirineja, na granici Francuske i Španjolske, nalazi se jedno od najfascinantnijih znanstvenih postrojenja na svijetu, solarna peć u mjestu Font-Romeu-Odeillo-Via, ili jednostavnije - u

Odeillu. Ovaj impresivni kompleks, veći čak i od pariškog Slavoluka pobjede, koristi Sunce kako bi dosegnuo temperature koje nadmašuju većinu industrijskih peći. Riječ je o golemom sustavu zrcala koji na prvi pogled izgleda poput futurističke instalacije. Solarno postrojenje visoko je 48 metara i široko 54 metra sastoji se od 63 pokretna heliostata, odnosno pametna zrcala koja prate Sunce kako bi maksimalno iskoristila njegovu energiju. Na tisuće reflektirajućih površina hvata sunčeve zrake koje se usmjeravaju prema jednoj točki promjera tek 40 centimetara. U toj točki koncentrira se energija koja omogućuje postizanje temperatura do 3500 stupnjeva Celzija u svega nekoliko sekundi.

Lokacija kompleksa nije odabrana slučajno. Područje Font-Romeu-Odeillo-Via poznato je po iznimnoj količini sunčanih sati tijekom godine, njih više od 2500, čistom zraku i niskoj vlažnosti. Upravo takvi uvjeti omogućuju maksimalnu učinkovitost koncentracije sunčeve energije, što je bilo ključno pri odabiru mjesta za gradnju postrojenja. Solarna peć u Odeillu izgrađena je između 1962. i 1968., a u funkciju je stavljena 1970. godine. Danas djeluje kao dio uglednog laboratorija PROMES pod okriljem francuskog Nacionalnog centra za znanstvena istraživanja (CNRS), u suradnji sa Sveučilištem u Perpignanu.

Ovdje znanstvenici proučavaju ponašanje materijala u ekstremnim uvjetima, razvijaju tehnologije za prijenos topline i pretvorbu energije te testiraju materijale koji se koriste u zrakoplovnoj i svemirskoj industriji. Zahvaljujući iznimno čistom procesu zagrijavanja, bez izgaranja i zagađenja, moguće je provoditi eksperimente u gotovo savršenim uvjetima. Danas ova impresivna građevina nije samo laboratorij, već i simbol održive budućnosti, podsjetnik na to koliko moćan i čist izvor energije imamo na dohvat ruke. Odeillo nije jedina takva solarna peć na svijetu. Druga se nalazi u Parkentu u Uzbekistanu, nedaleko od Taškenta, u sklopu znanstvenog instituta Physics-Sun. I ona koristi sustav zrcala koja prate Sunce i koncentriraju njegovu energiju do ekstremnih temperatura. Danas se ondje provode istraživanja materijala pri vrlo visokim temperaturama, solarne energije i primjena u industriji, što ga čini važnim znanstvenim centrom srednje Azije.

Iako ovakve peći djeluju kao vrhunac moderne tehnologije, ideja koncentriranja sunčeve energije zapravo je prastara. Drevni Grci su koristili staklo ili kristal kako bi skupili i fokusirali sunčeve zrake u jednu točku – slično kao povećalo koje na suncu može zapaliti papir. Kada bi se sunčeva svjetlost tako koncentrirala, temperatura u toj maloj točki naglo bi porasla, dovoljno da zapali vatru, zagrije metal, ili, u medicinske svrhe, „spali” (kauterizira) ranu kako bi se zaustavilo krvarenje ili spriječila infekcija. Slične principe koristili su i Vikinzi s kristalnim lećama, kao i mnoge druge drevne civilizacije.

Nacionalno blago Japana: Dvorac koji je preživio ratove i potrese danas je kao magnet za turiste +2