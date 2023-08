Kada je za ovogodišnju proslavu američkog blagdana nezavisnosti Sfera u Las Vegasu upalila lampice, izazvala je veliku pomutnju na cestama u tom popularnom gradu zabave u Nevadi. Riječ je, naime, o najvećoj koncertnoj dvorani u obliku sfere na svijetu, koja se nalazi u sklopu rezorta Venetian u Las Vegasu.



Vanjski dio sfere prekriven je s 54.000 četvornih metara LED dioda kako bi se stvorio najveći zakrivljeni LED zid na svijetu. On se može iskoristiti kako bi se projicirala slika svega, od očne jabučice do zemaljske kugle.



I uistinu je impresivna.



Dokazuju to i brojni novinski izvještaji s početka mjeseca srpnja koji ukazuju na to da su mnogi prolaznici ostali zatečeni kada su upaljenu Sferu vidjeli prvi put uživo. Automobili su se nenadano zaustavljali na popularnom Stripu u Las Vegasu, a ljudi izlazili iz svojih vozila kako bi je razgledali i snimili za društvene mreže.



Sfera je visoka 112 metara, a na najširem dijelu široka 157 metara. Ima devet razina – uključujući i podrum u kojem će biti smješten VIP klub. Obuhvaća 81.300 četvornih metara površine, od čega čak dvije trećine otpadaju na koncertnu dvoranu s 18.600 sjedala.



Primarno je izgrađena kao dvorana za koncerte i druge zabavne manifestacije s najmodernijim audiovideosustavom. Opremljena je s monumentalnim LED zaslonom rezolucije 16 K i veličine 15.000 kvadratnih metara.



Projekt je to tvrtke Madison Square Garden vrijedan 2,3 milijarde dolara koji je najavljen još 2018., a koji je trebao biti završen tri godine kasnije. Izgradnja je obustavljena zbog problema s isporukom materijala tijekom pandemije koronavirusa.

Službeno bi trebala biti otvorena za javnost 29. rujna 2023., kada će biti upriličen koncert irske grupe U2.



Zasad je poznato samo kako izgleda izvana. Dio njezinih projekcijskih mogućnosti od 4. srpnja ove godine pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

