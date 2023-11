Selo Kitayama od četiristotinjak stanovnika koje leži na istoimenoj rijeci u japanskoj prefekturi Wakayama, na jugu otoka Honshū, od početka svibnja do kraja rujna posjeti oko sedam tisuća turista. Ljudi iz cijelog svijeta dolaze radi iskustva koje se ne može doživjeti nigdje drugdje u Japanu: uzbudljive plovidbe splavima koja traje 70 minuta i nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Opuštajući rafting uskom, krivudavom rijekom nudi predivne poglede na bujne krošnje koje vire s rubova litica. Svaka splav može prevesti do 20 ljudi, a u sezoni se plovi gotovo svaki dan.

Četiri kormilara ikadashija, svaki na svojoj strani splavi, dugačkim veslima postavljaju pravac kretanja. Tradicija je to stara 600 godina koja potječe iz vremena kada još nije bilo modernih cesti koje bi olakšale prijevoz drveta od Kitayame do Shingua, grada udaljenog 60 kilometara na obali Wakayame. Splavi su s vremenom zamijenili kamioni, ali tradicija se zadržala u malom japanskom selu zahvaljujući odluci vlasti kojom je rafting na splavi postao turistički hit. No za upravljanje splavi niz rijeku Kitayamu potrebne su godine i godine iskustva.

Pripravnici moraju vježbati tri godine da bi im se dopustilo da vode turiste. Svake godine, između listopada i ožujka, marljivo se izrađuju nove splavi od lokalnog cedra i čempresa, zatim se ostave da se suše godinu dana kako bi mogle ploviti. Nakon tri godine, izudarane stijenama od čestih plovidbi, splavi odlaze u zasluženu mirovinu, a drvo se iskorištava na razne načine.

Da biste se okušali u raftingu na splavi ne morate nužno putovati do Japana - možete i krenuti prema Münchenu, u koji se rijekom Isar još u 15. stoljeću dopremalo drvo. Danas ondje možete otkriti najljepše dijelove rijeke na rustikalnoj drvenoj splavi. Putovanje splavima počinje u Wolfratshausenu, oko 30 kilometara od Münchena. Za razliku od japanskih, njemačke splavi imaju stolove, klupe, bavarske specijalitete i živu glazbu. Ovisno o vodostaju, plovi se pet do sedam sati. Isar većinom teče mirno, a za vrućih dana možete i zaplivati na mirnijim mjestima i malo se rashladiti. No u idiličnoj dolini Mühltal, nedaleko od samostana Schäftlarn, splav se spušta niz 18 metara nadmorske visine prilično brzim tempom. Splavi se svaki dan iznova grade debala i ponovno rastavljaju. Mogu imati do 18 debala i nude mjesta za oko 60 ljudi. Kada završi sezona raftinga u rujnu, trupci se prerađuju u drvnu građu.

