Bilo da smo se vraćali sa Sljemena na zagorsku stranu Medvednice, motali se oko Stubičkih toplica ili Oroslavlju, u neuništivoj zagorskoj pizzeriji, godinama nas je prizor u malom mjestu Stmecu Stubičkom uvijek iznova oduševljavao.

Među lijepo sređenim vrtovima i ulickanim kućama za odmor, dvorište uz glavnu cestu plijenilo je pažnju – i to avionom koji kao da je netom sletio na travnjak. Guglali smo i dozali da se radi o „Nizozemcu“, Fokkeru 100 s početka devedesetih koji je tada svaki čas trebao postati atrakcija otvorena za javnost. Tada smo se pitali hoće li avion parkiran u dvorištu postati kafić ili restoran, pa u međuvremenu i zaboravili na njega.

Najzabavniji avion Zagorja

Nedavno, vraćajući se sa Sljemena ugledali smo dobrog starog Fokkera, sređenijeg nego prije, s igralištem i malim bazenom u kojem se kupaju klinci dok se roditelji druže u hladu krila. Nehotice smo banuli na nečiji rođendan, ali domaćini su nam dali zeleno svjetlo da uđemo u avion i razgledamo ga. Party avion radi već nekoliko godina i može se unajmiti za razne prigode, a osim genijalnog osjećaja da imate pravi pravcati avion samo za sebe, ondje ćete naći i simulator letenja, play station, biljarski stol, stolni nogomet i druge sadržaje. Vani su i velika sjenica sa pečenjarom i roštiljem, terasa sa suncobranima i terasa ispod krila aviona.

Avion je u Strmec Stubički stigao iz Zračne luke Osijek, a prije umirovljenja je letio za četiri aviokompanije i mogao primiti nešto malo više od sto putnika. Fokker je dopremljen u dijelovima kako bi služio za razna događanja, a prema potrebi može se i preseliti – primjerice za snimanja filmova na nekoj drugoj lokaciji.

Prije koju godinu je dobio i nagradu Simply the Best u kategoriji Novi projekt u turizmu za kreativnost, inovativnost, razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije koju su dodijelili UHPA - Udruga hrvatskih putničkih agencija i turistički časopis Way to Croatia. Detalje o avionu i unajmljivanju za rođendane i razne proslave možete doznati ovdje.

