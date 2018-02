Autor: Matea Vipotnik

10.02.2018 09:19

Klizalište je dugo 7,8 kilometara, površine 165,621 kvadratni metar, i u Ottawi je, proteže se od centra do jezera Dows. Dnevni prosjek posjetitelja je 20 tisuća, a u sezoni obiđe ga čak milijun ljudi.

Kanal Rideau u Kanadi prije 11 godina došao je pod zaštitu UNESCO-a, a ovaj vodeni tok spaja Ottawu s jezerom Ontario i rijekom Saint Lawrence u Kingstronu. Dug je 202 kilometra.

Kanal je otvoren 1832., nakon 6 godina gradnje, kao mjera opreza za vrijeme rata u Americi, a njegova svrha bila je da osigura rutu za komunikaciju i prenošenje zaliha do baze u Kinsgtonu. Nakon toga korišten je i komercijalno, a danas se najviše koristi za rekreacijsku plovidbu. Većina originalnih struktura ostala je netaknuta. Inače je najstariji sistem kanala u Sjevernoj Americi koji neprekidno radi.





Dnevno ga prođe oko 20 tisuća ljudi (Foto: Gulliver/Thinkstock)

No, kanal nije poznat samo po tome. Rideau zimi postaje najveće prirodno klizalište na svijetu, a rekord je zabilježila i Guinnessova knjiga. Svakog siječnja pa do kraja veljače, a za jačih zima i početka ožujka, kanal se zaledi i postaje mamac za posjetitelje iz cijelog svijeta koji na njemu iskušavaju zimske radosti.

Putem su brojni štandovi koji nude vruću juhu, vruću čokoladu, peciva i drugo. Lokalci preporučuju "Dabrov rep", pecivo prženo u dubokom ulju s cimetom i šećerom. A postoje i grijane kućice u koje se samo možete ući i zagrijati, malo predahnuti prije nego nastavite klizački pohod.





Kada nije zaleđen, kanal izgleda ovako (Foto: Gulliver/Thinkstock)

Ukoliko to vrijeme dopusti, otvoreno je svaki dan. Tijekom hladnijih noći, radnici buše rupu u ledu i pumpaju vodu na površinu, a poseban čistač leda izglađuje njegovu površinu. Klizanje je besplatno, a tko nema svoje klizaljke, one se mogu unajmiti. Unajmiti se mogu i saonice kojima se mogu gurati one koji ne znaju klizati.

Mnogi lokalci zimi kanal koriste kako bi klizaljkama došli do škole ili posla.