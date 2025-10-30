Donosimo vam recept za fine lazanje s gljivama i špinatom. Zapravo, za prečicu do lazanja. Okus je isto, svi su sastojci tu - osim bešamela, ali nećete ni primijetiti da ga nema zbog dine rastoljene mozzarelle.
Ove kremaste lazanje možete napraviti u jednoj tavi (uvjet je da može u pećnicu) i preskočiti dio sa slaganjem - jednostavno, tjesteninu skuhate unaprijed, pomiješate je s umakom, gljivama i špinatom, po vrhu pospete sirom - i kratko zapečete u pećnici.
Naravno, možete i slagati lazanje, ali u tom slučaju nemojte lomiti listove tijesta prije kuhanja i odvojite malo umaka za dno posude prije nego li umiješate gljive i špinat u umak.
Lazanje s gljivama i špinatom - sastojci:
- 200 g gljiva (šampinjona ili mješavine šampinjona i vrganja), krupno narezanih
- 1 crveni luk ili 2 ljutike, oguljene i narezane
- 1 mrkva, oguljena i narezana na kockice
- 1 stabljika celera rebraša, narezana na kockice
- 2 češnja češnjaka, oguljena i sitno nasjeckana
- 400 g pasirane rajčice
- 1 lovorov list
- 125 g listova za lazanje
- 2 žlice pesta od bosiljka
- 100 g mladog špinata
- 125 g mozzarelle
- 50 g parmezana
- maslinovo ulje
- sol
- papar
Lazanje s gljivama i špinatom - priprema:
- U lonac ulijte vode, posolite i kuhajte dok ne zavrije.
- Zagrijte 1 žlicu maslinovog ulja u gusanoj tavi srednje veličine. Pržite malo posoljene gljive na jakoj vatri 4-5 minuta dok ne omekšaju i ne počnu dobivati boju. Izvadite gljive iz tave i ostavite ih sa strane.
- Dodajte još jednu žlicu ulja u tavu i vratite je na vatru. Dodajte luk, mrkvu, celer i prstohvat soli. Pirjajte poklopljeno 8-10 minuta dok povrće ne omekša. Povremeno promiješajte.
- Zatim u tavu dodajte češnjak, pasiranu rajčicu i lovorov list. Napunite praznu limenku od rajčice do pola vodom (otprilike 150 ml) i ulijte tekućinu u tavu. Dobro začinite, pustite da lagano kuha i kuhajte još 10 minuta dok umak ne postane bogat i gust.
- U međuvremenu, svaki list lazanja prelomite na 3 otprilike jednaka komada. Kuhajte ih u kipućoj vodi 10-12 minuta, dok ne omekšaju. Redovito miješajte kako se ne bi slijepili. Ocijedite ih pa umiješajte malo maslinovog ulja kako se ne bi slijepili.
- Zagrijte pećnicu na 250 stupnjeva.
- Kada je umak gotov, izvadite lovorov list i umiješajte pesto i špinat dok ne uvenu. Kušajte i dodajte još soli i papra po želji. Umiješajte gljive i tijesto za lazanje. Po vrhu natrgajte mozzarellu, a zatim pospite ribanim parmezanom.
- Pecite 5 minuta, dok se sir ne otopi, a rubovi ne počnu zagarati.
