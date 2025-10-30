Donosimo vam recept za fine lazanje s gljivama i špinatom. Zapravo, za prečicu do lazanja. Okus je isto, svi su sastojci tu - osim bešamela, ali nećete ni primijetiti da ga nema zbog dine rastoljene mozzarelle.

Ove kremaste lazanje možete napraviti u jednoj tavi (uvjet je da može u pećnicu) i preskočiti dio sa slaganjem - jednostavno, tjesteninu skuhate unaprijed, pomiješate je s umakom, gljivama i špinatom, po vrhu pospete sirom - i kratko zapečete u pećnici.

Naravno, možete i slagati lazanje, ali u tom slučaju nemojte lomiti listove tijesta prije kuhanja i odvojite malo umaka za dno posude prije nego li umiješate gljive i špinat u umak.

Lazanje s gljivama i špinatom - sastojci: 200 g gljiva (šampinjona ili mješavine šampinjona i vrganja), krupno narezanih

1 crveni luk ili 2 ljutike, oguljene i narezane

1 mrkva, oguljena i narezana na kockice

1 stabljika celera rebraša, narezana na kockice

2 češnja češnjaka, oguljena i sitno nasjeckana

400 g pasirane rajčice

1 lovorov list

125 g listova za lazanje

2 žlice pesta od bosiljka

100 g mladog špinata

125 g mozzarelle

50 g parmezana

maslinovo ulje

sol

papar Lazanje s gljivama i špinatom - priprema: U lonac ulijte vode, posolite i kuhajte dok ne zavrije. Zagrijte 1 žlicu maslinovog ulja u gusanoj tavi srednje veličine. Pržite malo posoljene gljive na jakoj vatri 4-5 minuta dok ne omekšaju i ne počnu dobivati boju. Izvadite gljive iz tave i ostavite ih sa strane. Dodajte još jednu žlicu ulja u tavu i vratite je na vatru. Dodajte luk, mrkvu, celer i prstohvat soli. Pirjajte poklopljeno 8-10 minuta dok povrće ne omekša. Povremeno promiješajte. Zatim u tavu dodajte češnjak, pasiranu rajčicu i lovorov list. Napunite praznu limenku od rajčice do pola vodom (otprilike 150 ml) i ulijte tekućinu u tavu. Dobro začinite, pustite da lagano kuha i kuhajte još 10 minuta dok umak ne postane bogat i gust. U međuvremenu, svaki list lazanja prelomite na 3 otprilike jednaka komada. Kuhajte ih u kipućoj vodi 10-12 minuta, dok ne omekšaju. Redovito miješajte kako se ne bi slijepili. Ocijedite ih pa umiješajte malo maslinovog ulja kako se ne bi slijepili. Zagrijte pećnicu na 250 stupnjeva. Kada je umak gotov, izvadite lovorov list i umiješajte pesto i špinat dok ne uvenu. Kušajte i dodajte još soli i papra po želji. Umiješajte gljive i tijesto za lazanje. Po vrhu natrgajte mozzarellu, a zatim pospite ribanim parmezanom. Pecite 5 minuta, dok se sir ne otopi, a rubovi ne počnu zagarati.

