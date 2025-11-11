Galerija 2 2 2 2

Muzej umjetnosti u Dubaiju bit će nova prepoznatljiva točka i arhitektonska znamenitost tog grada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Taj muzej, za čiji je izgled zaslužan proslavljeni japanski arhitekt Tadao Ando, nedavno je predstavljen. Zaobljena monolitna građevina trebala bi biti smještena na kružnoj platformi uz rub Dubai Creeka – morskog kanala koji dijeli grad na dva glavna dijela.

Bit će to zgrada na pet katova koja će obuhvaćati nekoliko galerija, restoran, VIP salon, knjižnicu, čitaonice i multifunkcionalne dvorane za buduće eventualne sajmove umjetnosti.

Tadao Ando osmislio je izgled zgrade Muzeja umjetnosti u Dubaiji (Foto: Profimedia)

Muzej umjetnosti u Dubaiju imat će i kružnu izložbenu dvoranu u obliku školjke. U središtu zgrade, pak, nalazit će se cilindrični otvor koji će propuštati prirodnu svjetlost kroz cijelu strukturu te stvarati dojam bisera. Tadao Ando prilikom osmišljavanja toga prostora bio je inspiriran upravo dvama simbolima bogate dubajske baštine – morem i biserima.

Muzej je zamišljen kao globalna platforma za afirmirane i mlade umjetnike, ali i izvor inspiracije za posjetitelje iz cijelog svijeta. U njemu bi trebalo biti izložen širok spektar djela moderne umjetnosti.



Zasad nisu poznate informacije o tome kada će Muzej umjetnosti u Dubaiju biti izgrađen niti otvoren za javnost, tek se zna da će projekt realizirati lokalni investitor Al-Futtaim.



Kako bi trebao izgledati Muzej umjetnosti u Dubaiju kada bude dovršen, pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

