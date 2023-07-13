Galerija 3 3 3 3 Nacionalni park Mljet zauzima otprilike jednu trećinu našeg najzelenijeg otoka, za koji se vjeruje da je Homerova Ogigija, zapravo čitav njegov zapadni dio. Obuhvaća površinu od oko sto kvadratnih kilometara, a u nekoliko naselja na području parka živi nešto više od tisuću ljudi.

NP Mljet najstariji je morski nacionalni park u Hrvatskoj. Kopneni dio zaštićen je 1960. godine, zajedno sa Solinskim kanalom te Velikim i Malim jezerom, a okolni je akvatorij stavljen pod zaštitu 1997. godine.

Status nacionalnog parka Mljet je dobio zbog očuvanih šuma hrasta crnike i alepskog bora, bogate kulturno-povijesne baštine i jedinstvenih slanih jezera, posebne flore i faune i jedinstvenih geomorfoloških oblika, razvedene obale, klifova, hridine i špilja.

Što vidjeti na Mljetu?

Zvijezde Nacionalnog parka Mljet dva su slana jezera, Veliko i Malo. Veliko ima površinu 145 hektara, a duboko je do 46 metara. Malo jezero ima površinu od 24 hektara, a duboko je do 29 metara. Jezera su nastala usijecanjem mora u otok – kroz Solinski kanal upravo se to događa. Slana mljetska jezera svjetski su fenomen i još uvijek nisu sasvim istražena.

Kroz Solinski kanal odvija se stalna izmjena vode jezera i otvorenog mora, a more mijenja smjer strujanja svakih šest sati. Takav režim izmjene morske vode pogodovao je razvoju najveće sredozemne kolonije busenastog koralja na ulazu u Veliko jezero, a Malo jezero posebno je i zbog gustoće populacije plemenite periske.

U Velikom jezeru čeka vas otočić Sveta Marija s crkvom i benediktinskim samostanom iz 12. stoljeća. Građeni su u romaničkom stilu, a dograđivan u renesansi, samostan izgleda kao ljetnikovac iz bajke i ne čudi nas što je u povijesti bio omiljeno okupljalište učenih ljudi i poeta.

Pokušajte ući u Nacionalni park rano ujutro tako da na otočić Svetu Mariju dođete prvim turističkim brodom. To će vam dati vremena da popijete kavu u miru i hladu samostana i nauživate se pogleda, a taman prije nego što stigne idući brod krenite uz obalu i pronađite kakvu uvalicu u kojoj samo tako rano ujutro možete zaplivati sami.

U parku su, kraj Polača, i ostaci rimske palače sagrađene u 5. stoljeću na ostacima rimskog naselja. Središnja monumentalna palača nalazi se na samoj obali, a u neposrednoj su blizini terme, "Sjeverni kompleks", gospodarske zgrade, dva sakralna kompleksa, utvrda Kaštio, koja čuva pristanište i može ispričati brojne uzbudljive priče o gusarima.

I podmorje NP-a Mljet jednako je raznovrsno i očaravajuće. Od živog svijeta preko hidroarheoloških nalazišta do nevjerojatne čistoće mora, kojom je bio očaran i poznati oceanograf Jacques Cousteau, njime se možete napajati zauvijek.

Bogata kulturna baština, nalazišta i ostaci iz raznih povijesnih razdoblja svjedoče o naseljenosti toga područja od drugog tisućljeća prije Krista, kada su otok naselili Iliri. Nakon njih ondje obitavaju Grci, pa Rimljani, pa od 12. stoljeća otokom vladaju benediktinci, koji su najzaslužniji za očuvanu divljinu i prirodno bogatstvo Mljeta. Onda je došla Dubrovačka Republika pa Austro-Ugarska, za vrijeme koje se uvelike poboljšala kvaliteta života na otoku, izgradila se infrastruktura, a dovedeni su i mungosi, koji su riješili stoljetni problem sa zmijama otrovnicama.

Osim spomenutih Polača, jednog od najstarijih naselja na Mljetu, u kojima osim razgledavanja možete unajmiti i bicikle ili kajak, ili samo uživati na lijepoj plaži, vrijedi obići i Goveđare.

Goveđari su zaštićeno mjesto na kojem gradnja nije dopuštena, a kod obnove kuće moraju ostati identične kakve su i bile, zbog čega je vrlo atraktivno, a posebno se lijepi pogledi na njega otvaraju s glavne ceste Polače - Vrbovica od križanja Jarište sve do same Vrbovice, kao i s ceste Vrbovica - Goveđari.

Što raditi na Mljetu?

Nacionalni park Mljet mogli biste istraživati mjesecima. Krška polja i kamena naselja, strmu južnu obalu urešenu pećinama, bujna zelena prostranstva gustih šuma i neprohodne makije… U netaknutoj prirodi Parka i pogledima prepunim mora možete uživati i na biciklu – parkom prolazi više uređenih staza. To je možda i najbolji način obilaska parka. Naravno, možete i planinariti i uspeti se na Montokuc, 235 m visok vrh u sredini Nacionalnog parka Mljet, s kojeg se pruža prekrasan pogled na Veliko i Malo jezero i gusto zelenilo Parka. Posebno iskustvo doživjet ćete ako zaveslate Velikim i Malim jezerom, pa razmislite i o unajmljivanju kajaka ili kanua. Na internetskoj stranici parka možete pronaći GPX tragove nekoliko ruta, a na istom mjestu možete pratiti i interaktivnu kartu, koja vam može olakšati planiranje obilaska.

Cijene ulaznica za Nacionalni park Mljet

Za posjet NP-u Mljet morate kupiti ulaznicu, kojom dobivate povratnu vožnju solarnim brodom do otočića Sv. Marije, šetnju pješačkim stazama, osiguranje, prijevoz električnim vlakićem te cjelodnevni parking. Imajte na umu da su ulaznice povoljnije online, gdje će vas za odrasle u sezoni doći 25 eura, a za djecu 8. Studenti i planinari imaju velik popust, pa će ulaznicu platiti 14 i 15 eura. Od 1. 10. do 31. 12. online ulaznica za odrasle košta 15 eura.

Ako odsjedate u smještaju unutar parka, ulaznica vam vrijedi do tjedan dana - izdaje se na vaše ime i morate navesti adresu smještaja kad je uzimate.

Kako doći na Mljet?

U NP Mljet možete doći na jednodnevni izlet brodom iz Dubrovnika, Korčule ili s Pelješca. Trajekti svakodnevno voze iz Prapratnog na Pelješcu u Sobru na Mljetu. Katamaran iz Dubrovnika također svaki dan pristaje u Sobri i Polačama, a katamaran koji vozi iz Splita preko Hvara, Brača i Korčule dolazi ljeti svaki dan u Pomenu.

Gdje odsjesti na Mljetu?

Na području NP-a Mljet može se naći smještaj u apartmanima, kućama i sobama u Pomeni, Polačama, Babinim Kućama, Solinama i Goveđarima, a jedini se hotel smjestio u Pomeni – hotel Odisej.

Gdje jesti na Mljetu?

Od svibnja do listopada otvoreni su restorani na otočiću Sv. Marija te u Solinama, Polačama i Pomeni.

