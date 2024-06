Zagreb je već neko vrijeme na karti Europe prepoznat kao grad modernih, uzbudljivih i sasvim drugačijih muzeja, a početkom lipnja jedno je novo otvorenje to još jedanput dokazalo. Preko puta Botaničkoga vrta, u Ulici Eugena Kumičića, u visokome prizemlju zgrade s brojem 10 – na takvom, pomalo neobičnom, mjestu smjestio se i pomalo neobičan muzej: Muzej nedovršene umjetnosti.

Muzej nedovršene umjetnosti u Zagrebu - 2 (Foto: Muzej nedovršene umjetnosti)

Prošla je čitava jedna intenzivna godina, s puno priprema i rada i još više uzbuđenja, od ideje nastale kroz šalu na račun umjetnika koji često započnu na stotine djela istovremeno - a rijetko ih dovrše, do određivanja radnog vremena i službenog otvaranja vrata ovog jedinstvenog muzeja posvećenog upravo stvaralačkom procesu.

Postav oblikuju posjetitelji

Muzej nedovršene umjetnosti od svojih posjetitelja traži sudjelovanje, nagovara ih da iskušaju tehnike, alat i pribor, započnu nešto svoje, obogate nešto tuđe i zavire u svijet umjetnika i umjetnosti na neposredan način. Ovaj drugačiji muzej zamišljen kao interaktivno iskustvo, mjesto kreacije i kuća umjetnosti osnovala ga Art House Zagreb, neprofitna organizacija posvećena promicanju umjetnosti i obrta, iz koje nam priznaju: "Naš je cilj bio stvoriti prostor gdje nedovršeni projekti postaju inspiracija posjetiteljima da dodaju boje, konce, riječi, kolaž.."

Muzej nedovršene umjetnosti u Zagrebu - 5 (Foto: Muzej nedovršene umjetnosti)

U Kumičićevoj 10 ne postoji staro ili nepotrebno jer baš sve može postati umjetničko djelo. Konac, stari prozor, komad tkanine, ili bilo što što je netko odbacio, kroz maštu umjetnika dobivaju svoj novi i pravi smisao.

"Cilj je stvoriti prostor u kojem kreativnost ne poznaje granice, a nedovršeni projekti postaju inspiracija za nove ideje", pojašnjavaju iz organizacije Art House Zagreb. Ako vas je oduvijek zanimao linorez, a niste znali odakle krenuti, imate oko za detalj, feeling za riječi... ili samo potrebu za malo boje na rukama - adresu znate.

Muzej nedovršene umjetnosti u Zagrebu - 1 (Foto: Muzej nedovršene umjetnosti)

U Muzeju nedovršene umjetnosti inspiraciju mogu potražiti baš svi, od 3 do 103 godine, i to sasvim besplatno. Radno vrijeme muzeja je od utorka do nedjelje od 11 do 19 sati, a kistove, boje i alat ne morate nositi sa sobom– sve vas čeka tamo.

