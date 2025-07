Galerija 2 2 2 2

U kineskoj pokrajini Guizhou dovršen je najviši most na svijetu. Most Huajiang Grand Canyon premošćuje rijeku Beipan na 1100 metara nadmorske visine, 625 metara iznad korita rijeke, dug je 2890 metara, a masa njegove konstrukcije premašuje 22 tisuće tona. Taj impozantni most skratio je putovanje sa 70 na samo dvije minute. Most će biti otvoren za promet za nekoliko tjedana.

Izgradnja mosta trajala je tri godine, a osim funkcionalnosti, mnogo je pažnje poklonjeno i njegovu izgledu, tako da će ubrzo postati i nova turistička atrakcija te kineske pokrajine.

Uz most će biti stakleno dizalo, kafić s pogledom na dramatičan krajolik presječen kanjonom, ispod mosta bit će uređena platforma za turiste sa staklenim podom, a s mosta će se moći izvesti i najviši bungee skok na svijetu.

Uz most u kanjonu Huajiang izgradit će se i veliki posjetiteljski centar koji će osim faza izgradnje toga mosta prikazivati i povijest premošćivanja rijeke Beipan, koje je započelo prije 125 godina.

Zanimljivo je i da je to najnovije čudo inženjerstva treći uzastopni most rekorder ne samo na svijetu nego iznad te rijeke. Prvi rekord oboren je 2003. godine, kada je most Beipanjiang Guanxing postao prvi viseći most na svijetu na visini većoj od 300 metara. Zatim je 2016. godine most Beipanjiang Duge "nadrastao" visinu od 500 metara, a sada je probijena i visinska granica od 600 metara.

