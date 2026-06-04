Galerija 6 6 6 6 Mislite da imate široko opće znanje i da vas rijetko koje pitanje može izbaciti iz takta? Vrijeme je za provjeru.

Pred vama je novi Punkuferov kviz općeg znanja koji će vas izrešetati i testirati koliko ste pratili u školi, ali i koliko dobro pratite svijet oko sebe.

Neka pitanja bit će vam lagana, neka će vas natjerati na razmišljanje, a poneko bi vas moglo i iznervi... iznenaditi. Spremni? Tri, četiri - sretno! ;)

Zabavite se i provjerite svoje znanje i u ostalim kvizovima.

<section><h2>Kviz općeg znanja: Za one koji vole izazvati vlastiti mozak</h2></section><section><h2></h2> <p>Havajski jezik ima svega 12 glasova (slova) - pet samoglasnika koji su isti kao i u hrvatskome te sedam suglasnika. Koji glas nećete čuti u tome jeziku?</p></section><section><h3></h3> <p>Koji je najveći grad na svijetu smješten južno od ekvatora? </p></section><section><h3></h3> <p>Izvedba kojeg djela Richarda Wagnera traje oko 15 sati i tradicionalno se izvodi u četiri dana? </p></section><section><h3></h3> <p>Od “masla” do “pršutine” ili čak 6 od 23 sveska: znate li tko je bio najplodniji urednik Akademijina "Rječnika hrvatskoga ili srpskoga jezika"? </p></section><section><h3></h3> <p>Austro-Ugarska je stvorena 1867. godine nagodbom koja je u povijesti poznata i pod kojim još pojmom? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Kojoj ninskoj crkvi često tepaju da je “najmanja katedrala na svijetu”? </p></section><section><h3></h3> <p>Koji je otok najveći otok norveškog otočja Svalbard u Arktičkom oceanu? Njegovo ime nekada je bilo ime čitavog arhipelaga. </p></section><section><h3></h3> <p>Zabranjeni grad, najveća carska palača na svijetu, nalazi se u Pekingu, a izgrađen je za koje dinastije? </p></section><section><h3></h3> <p>Koja se "gospođa" uvukla u skolastičku pjesmicu koja je služila kao mnemotehnika za 19 valjanih silogizama s kojima se puno ranije počeo igrati Aristotel? </p></section><section><h3></h3> <p>Koja je bolest, koja se javlja u suhoj ili vlažnoj (kardiovaskularnoj varijanti) posljedica manjka vitamina B1? </p></section><section><h3></h3> <p>Koji je rimski car uveo tetrarhiju, vladavinu četvorice odnosno četverovlašće, kako bi spriječio pobune na golemu carskom teritoriju? </p></section><section><h3></h3> <p>Koja od ovih afričkih država nema izlaz na jezero Tanganjika? </p></section><section><h3></h3> <p>U svibnju 1960. bend koji je promijenio povijest kao The Beatles sudjelovao je na audiciji za gig liverpulskom klubu The Latham – pod kojim imenom? </p></section><section><h3></h3> <p>Joyceov Odisej luta Dublinom i zove se Leopold Bloom, odnosno, da budemo sasvim precizni - Leopold *kako* Bloom? </p></section><section><h3></h3> <p>Gdje je nastao avangardni ples butoh koji se bavi tabuima, ružnoćom i tamom, a prepoznatljiv je po iznimno sporim, grčevitim pokretima i bijelim licima izvođača? </p></section><section><h2> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"> <strong><span style="font-size:20px;">Trebate još malo proučiti knjige</span></strong><strong><span style="font-size:20px;"> pa pokušati ponovno!</span></strong> </h2> </h2></section><section><h3> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"><strong><span style="font-size:20px;">Nije loše, ali možete vi to i bolje!</span></strong></h2> </h3></section><section><h3></h3> <p style="text-align:center;"><strong style="font-size:1.5em;"><span style="font-size:20px;">Svaka čast, super! Podijelite kviz s prijateljima!</span></strong></p></section> Quiz Maker - powered by Riddle

Ovdje doručak traje cijeli dan: Bar u Splitu koji poslužuje jaja, sendviče i vafle od jutra do mraka +22