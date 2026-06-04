Galerija 6 6 6 6 Mislite da imate široko opće znanje i da vas rijetko koje pitanje može izbaciti iz takta? Vrijeme je za provjeru.
Pred vama je novi Punkuferov kviz općeg znanja koji će vas izrešetati i testirati koliko ste pratili u školi, ali i koliko dobro pratite svijet oko sebe.
Neka pitanja bit će vam lagana, neka će vas natjerati na razmišljanje, a poneko bi vas moglo i iznervi... iznenaditi. Spremni? Tri, četiri - sretno! ;)
Zabavite se i provjerite svoje znanje i u ostalim kvizovima.
Ovdje doručak traje cijeli dan: Bar u Splitu koji poslužuje jaja, sendviče i vafle od jutra do mraka +22