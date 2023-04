Three Fingers (tri prsta) ime je triju planinskih vrhova u sklopu Kaskadskog gorja u okrugu Snohomish u američkoj saveznoj državi Washington. Na jednom od tih vrhova tridesetih godina prošlog stoljeća izgrađena je drvena kuća – svojevrsna stražarnica za opažanje požara u okolici – koja i danas privlači mnogo pozornosti.



Izgradili su je Harold Engles i Fred Benesh u periodu između 1930. i 1932. godine. Lokacija je isprva minirana kako bi se stvorili ravni temelji. Građevinski materijal prenosile su životinje na 180 metara od vrha, a potom je dovučen do odabranog mjesta uz pomoć sustava s nizom užadi i ljestvi.



Drveni okvir ove jednosobne kolibe veličine 4,3 x 4,3 metra vijcima je pričvršćen za podlogu, a konstrukciju na mjestu drže kabeli pričvršćeni za obližnje stijene. Vanjski dio opremljen je sustavom za zaštitu od munja, a na prozorima se nalaze kapci koji onemogućuju da jaki vjetrovi, koji su ovdje česti, otpušu stakla.

Kuća na vrhu, Three Fingers u SAD-u - 2 (Foto: Guliver)

Iako se koliba nalazi na visini od "tek" 2094 metra, teren je toliko izazovan da morate biti iskusni penjač da biste se popeli do nje. Najlakše je ostvariti ovaj cilj u ljetno vrijeme, no i tada će vam biti potrebni cepini, dereze i užad. I mnogo strpljenja i pažnje. Uspijete li se popeti do kuće, u njoj možete prenoćiti potpuno besplatno.



Stražarnica je najstariji preživjeli objekt ove vrste u državi Washington, a koji je opstao zahvaljujući grupi dobrovoljaca pod imenom Everett Mountaineers. Grupa planinara entuzijasta zaljubila se u njezinu nevjerojatnu lokaciju i brine se o održavanju.



Zamijenili su krov kuće 2015. godine, a materijale za obavljanje tog posla prenijeli su helikopterom. Prije dvije godine dovršeni su svi važniji popravci, uključujući i zamjenu svih slomljenih prozora.



Kako izgleda uspon do kućice, ali i pogled kada ostvarite svoj cilj, pokazali su dečki s kanala Yes Theory na YouTubeu.

