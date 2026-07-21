Galerija 0 0 0 0 Sigurno ste barem jednom ponijeli kući kakav "suvenir" s plaže kao uspomenu na ljeto - školjku, šaku pijeska ili zanimljiv kamenčić. No ako se nađete na francuskoj obali, takve bi vas uspomene mogle stajati čak 1500 eura.

Francuske vlasti upozoravaju da su pijesak, obluci i školjke dio zaštićenog obalnog ekosustava te da je njihovo odnošenje zakonom zabranjeno. Pravila vrijede duž cijele obale, od Azurne obale do Bretanje i Normandije.

Kazne su propisane člankom L.321-8 francuskog Zakona o okolišu, koji zabranjuje uklanjanje prirodnih materijala ako bi to moglo ugroziti plaže, dine, močvare i druga osjetljiva obalna staništa. Plaže jesu javne, ali njihov prirodni sadržaj nije namijenjen za odnošenje.

Jedna školjka ili kamenčić možda se ne čine važnima, no ovdje se radi o milijunima turista godišnje, pa s plaža nestaje doista mjerljiva količina "materijala".

I da, i školjke, i obluci, pa i pijesak imaju svoju funkciju. Prazne školjke služe kao sklonište rakovima samcima i drugim morskim organizmima, obluci ublažavaju udare valova i usporavaju eroziju, a pijesak je ključan za stabilnost plaža i dina koje štite kopno od mora.

Ipak, možete pomoći održavati plaže čistima i otići kući s malo drugačijim morskim suvenirima. Dopušteno je skupljati i odnostiti naplavljeno drvo i komadiće stakla koje je more izbacilo te male količine pijeska koje je vjetar nanio s plaže na ceste ili nogostupe.

Francuska nije jedina koja kaznama štiti svoje plaže. Slična pravila postoje i u Italiji - na Sardiniji je već godinama zabranjeno odnositi pijesak s plaža.

Najljepša hrvatska uvala koja skriva "blago" na dnu mora +2