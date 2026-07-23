Galerija 2 2 2 2 Savršeno plavo jezero okruženo strmim liticama, a usred njega - usamljeni vulkanski otok. Iako djeluje nestvarno, ovo nije scenografija, već jedan od najneobičnijih otoka na svijetu – Wizard Island u američkom Nacionalnom parku Crater Lake u Oregonu.

Riječ je o vulkanskom stošcu koji se uzdigao iz dubine nakon jedne od najsnažnijih erupcija u povijesti sjevernoameričkog kontinenta. Prije otprilike 7700 godina ovdje je bio golemi vulkan Mount Mazama. Nakon ogromne erupcije njegova se središnja komora ispraznila, a planina urušila - sama u sebe te stvorila kalderu promjera između osam i deset kilometara.

Tijekom sljedećih stoljeća i tisućljeća kiša i snijeg postupno su ispunili udubinu i tako je nastalo današnje Kratersko jezero / Crater Lake – najdublje jezero u SAD-u s maksimalnom dubinom od 592 metra.

Dok se jezero pomalo oblikovalo, vulkanska aktivnost nije potpuno prestala. Novi su otvori izbacivali lavu i pepeo, a jedan je vulkanski stožac rastao dovoljno brzo da izviri iznad površine jezera. Tako je nastao Čarobnjakov otok ili Wizard Island – svojevrsni "vulkan unutar vulkana". Posljednje erupcije na njegovim padinama dogodile su se prije otprilike 4800 godina.

Danas je vidljivo tek oko dva posto cijelog vulkanskog stošca, a ostatak se skriva ispod površine jezera. Na vrhu otoka nalazi se gotovo savršeno kružni krater promjera oko 150 metara, koji su prvi istraživači nazvali Witches' Cauldron, odnosno Vještičji kotao.

U Crater Lake voda dolazi isključivo od kiše i otopljenog snijega, zbog čega u jezeru gotovo nema sedimenata ili nečistoća. Upravo ta iznimna čistoća omogućuje svjetlosti da prodre duboko ispod površine i tako nastaje prepoznatljiva safirnoplava boja.

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