“Draga moja ja, siječanj je 2026. godine i nalazim se u kafiću Pli u Parizu. Pišem ti ovo pismo u nadi da se još uvijek sjećaš ovog razdoblja, koje zapravo i nije bilo tako davno. Postoji mnogo stvari za koje se nadam da si ih do tada ostvarila, ali iznad svega se nadam da se osjećaš smireno i u skladu sa sobom”, primjer je prvih nekoliko redaka koje posjetitelji pariškog pismo-kafića, uz kolač i kavu, odlučuju napisati sami sebi kako bi im stiglo za godinu, pet ili dvadeset.

Café Pli prvi je takve vrste u Europi, inspiriran Nuldam Spaceom, kafićem sličnog koncepta u Seulu, u Južnoj Koreji. Pronaći ćete ga na adresi 38 rue du Faubourg du Temple, u 11. pariškom arondismanu. Osnovala ga je Geneviève Landsmann u srpnju 2024. Posjetitelji mogu birati između raznovrsnog pribora za pisanje poput omotnica, razglednica, naljepnica, olovaka, kemijskih olovaka i pečatnog voska te napisati pismo sebi ili nekoj drugoj osobi, koje će biti poslano na neki budući datum. Zapečaćene omotnice potom se umetnu u pretinac za svaki dan u godini; jednostavno odaberete datum kada želite da vaše pismo bude poslano, a osoblje Café Plija pobrinut će se za sve ostalo.

Čuvanje pisma do godinu dana stoji 15 €, a u cijenu su uključeni piće i sav navedeni pribor za pisanje. Ako želite da pismo bude pohranjeno pet godina, cijena raste na 25 €. Za 45 €, slanje se odgađa čak dvadeset godina. U slučaju da kafić prestane s radom, jamče da će sva pisma biti sačuvana i uredno poslana od strane odgovorne osobe. Promjena adrese može se zatražiti online uz dodatnih 10 €. Za međunarodnu poštarinu dodaje se 4 €, što vrijedi za sve zemlje izvan Francuske, bez obzira na kontinent.

Kafić je ujedno i umjetničko središte, koje redovito organizira radionice kreativnog pisanja i kaligrafije, linoreza i akvarela.

“Napišite pismo svom budućem sebi. Povjerite se sami sebi otvorena srca, ohrabrite se, poželite si određene uspjehe ili opišite neku uspomenu… Također možete pisati voljenoj osobi za neki važan budući datum – iznenadite je na točno određen dan pismom napisanim posebno za nju ili njega”, poručuju vlasnici Caféa Pli i dodaju:

“Iskustvo pisanja je jedinstveno, istovremeno nostalgično i inspirativno. Možete iskoristiti i naš foto-kutak te u omotnicu ubaciti fotografiju za uspomenu. Imamo ograničen broj stolova dostupnih bez rezervacije. Ipak, preporučujemo da unaprijed rezervirate, osobito vikendom i tijekom praznika”.

