Ig Nobel nagrada je koja se već 35 godina dodjeljuje za „neozbiljnu“ znanost, odnosno za znanstvene radove „komične prirode i sumnjive svrhovitosti“. Nastala je kao duhovita parodija Nobelove nagrade, a ime je dobila igrom riječi. Noble, naime na engleskom znači plemenit, ignoble je suprotnost tome, a malom premetaljkom i prezime Alfreda Nobela našlo se u nazivu.

Nagrada je „utemeljena“ 1991. godine, a odaje počast "postignućima koja prvo nasmiju ljude, a zatim ih natjeraju na razmišljanje". Dodjela se odvija virtualno, a uključuje znanstvene demonstracije i predavanja na kojima nominirani znanstvenici objašnjavaju svoje hipoteze i istraživanja, kao i naravno završnu ceremoniju.

Iako su predmeti istraživanja smiješni i nevažni, rezultati su dobiveni pravim pravcatim znanstvenim metodama. Prijašnjih su godina laureati, osim vječne slave, dobivali novčanicu od bilijun zimbabveanskih dolara, ali "zbog inflacije" ove su godine dobili - vlažnu maramicu.

Nagrade se dodjeljuju u raznim kategorijama – za kemiju, fiziku, biologiju, industrijski dizajn ili književnost. U potonjoj je ovogodišnju nagradu postumno osvojio William Bean, medicinski povjesničar koji je pratio stopu rasta jednog svog nokta tijekom 35 godina i objavio niz studija na tu temu.

Otkrića nagrađena ove godine možda neće promijeniti svijet, ali daju odgovore na pitanja koja su možda i vama pala na pamet, ali ste mislili da su preglupa da ih postavite naglas.

Na. primjer: da krave imaju zebrasti uzorak, bi li on zbunio muhe toliko da ih manje grizu? Bi li se teflon u prahu mogao umiješati u hranu i rako joj povećati volimen, a da kalorijska vrijednost ostane jednaka? Ako majka dojenčeta jede češnjak - imali i njezino mlijeko okus po češnjaku? Vole li gušteri pizzu?

Odgovor na sva ova pitanja je - da. I ako vas zanima, gušteri preferiraju pizzu s četiri vrste sira. A popis svih ovogodišnjih dobitnika ove šašave nagrade možete pronaći ovdje.

