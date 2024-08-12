Galerija 6 6 6 6

Dron nad selom Manwan u Jiaxinu u Kini otkrio je nestvarne prizore – stotine i tisuće električnih vozila koji su pažljivo parkirani uz poljoprivredno zemljište te ostavljeni od svojih vlasnika.

Lokalno stanovništvo naziva ih grobljem električnih automobila za dijeljenje.



I to možda ne bi bilo ništa čudo da dio tih vozila nije bilo u voznom stanju u trenutku kada su bili ostavljeni u ruralnoj Kini.

Zašto nitko ne želi ove automobile?

Koncept dijeljenja u sektoru prijevoza postao je vrlo popularan u posljednjih desetak godina. Nakon što najam e-bicikala i romobila putem mobilne aplikacije postao veliki hit u svjetskim urbanim središtima, u Kini je počeo bujati sličan poslovni model s električnim automobilima.

Groblje električnih automobila

Štoviše, Kina je postala globalna velesila u proizvodnji i prodaji električnih vozila, a zahvaljujući velikim državnim subvencijama ovdje je otvoreno tisuće tvrtki koje su se registrirale za pružanje usluge iznajmljivanja električnih automobila.

Vozila su u dobrom stanju, ili barem tako izgledaju (Foto: Profimedia)



S obzirom da nisu napravljene precizne studije o potrebama tržišta proizvedeno je više automobila za najam nego što je bilo potrebno. Kada se na tržištu pojavila novija generacija električnih vozila, stariji modeli su postali zastarjeli. Subvencije su smanjene 2019. godine, a mnoge su tvrtke otišle u stečaj.



Dio električnih vozila je bilo pokvareno, a popravak je iziskivao financijsku injekciju veću od vrijednosti samog vozila. Lakše ih je bilo sve zajedno prevesti u ruralni dio Kine i zaboraviti na njih. Ili tako barem misle lokalni stanovnici.



Što će se dogoditi s ostavljenim električnim vozilima u Jiaxinu nitko ne zna. Sigurno je samo da su automobili prepušteni na milost i nemilost prirodi i da propadaju svakim danom sve više i više.

