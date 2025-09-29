Galerija 3 3 3 3 U novoj fotografskoj misiji duž južnog Jadrana, fotografa Borisa Trogrančića put je odveo na dva predivna mala otočića smještena usred Pelješkog zaljeva.

"Između Pelješca i Korčule, leže Vela i Mala Sestrica – dva mala, nenastanjena otočića koja pripadaju arhipelagu Korčule. Tišina, modro more i miris mediteranske vegetacije ovdje vladaju bez prekida, a ljudski tragovi prisutni su samo u obliku svjetionika na Veloj Sestrici.

Svjetionik je izgrađen davne 1871. godine, u vrijeme Austro-Ugarske, kao dio mreže pomorskih signalnih točaka. Građen od kamena, s kulom visokom 13 metara, a svjetlom podignutim 18 metara iznad mora, šalje četiri bijela bljeska svakih 15 sekundi, vidljiva do 11 nautičkih milja daleko. Nekada su ovdje živjeli svjetioničari i njihove obitelji, danas je potpuno automatiziran, ali njegova misija je ista – čuvati pomorce u plovidbi kroz Pelješki i Mljetski kanal“, otkriva Boris Trogrančić i dodaje:

"Vela i Mala Sestrica zajedno tvore prepoznatljivu siluetu zaljeva. Jedna nosi svjetionik – kamenog čuvara koji već više od 150 godina prkosi vjetru i moru, dok druga, tiha i pusta, poput mlađe sestre bdije uz nju. Skupa čine neobično lijepu sliku – mali arhipelag koji je u isto vrijeme divlji, miran i veličanstven“.

U nastavku pogledajte video koji je snimio Boris Trogrančić, a zapratiti ga možete i na društvenim mrežama.

