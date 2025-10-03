Hrvatska metropola već godinama nudi vatromet azijskih okusa. Sushi, ramen, dim sum, kiselo ljute juhe – sve to i više naći ćete u raznim azijskim restoranima na području Zagreba, a mi donosimo njih nekoliko koje zbilja vrijedi pohoditi – uključujući klasike, te mjesta koja nude modernu azijsku kuhinju.

Asia

Smještena u Novoj vesi, Asia je jedan od najstarijih azijskih restorana u Zagrebu, koji prema dostupnim podatcima s interneta, radi još od 1990. godine. Ponuda je vrlo šarolika i bogata, tu su jela s piletinom, svinjetinom, govedinom, riblja jela, kao i ona za sve kojima meso nije opcija.

Ovdje nema „modernih“ opcija, a cijene su i dan danas pristupačne. Osobno, u ovom restoranu najviše uživam u svinjetini u umaku od naranče, a nije mi mrsko ni zasladiti se pohanim sladoledom. Također, ako se nalazite oko glavnog kolodvora, možete otići i u restoran Asia 2 u Šenoinoj.

Matsu - 9 (Foto: Matsu)

Matsu

Ovaj relativno novi azijski restoran brzo je došao do publike, zahvaljujući finim okusima i fer cijenama. U Zagrebu ga možete pronaći na dvije lokacije – na Svetom Duhu i u trgovačkom centru Supernova u Buzinu. Jela ima sasvim dovoljno, bilo da birate sushi, futomaki ili fine gyoze. Ipak, kao ljubitelju tune, meni se ovdje jako sviđa tuna bowl, kao i tuna tataki, kojeg bih valjda mogao jesti „na repeat“.

Kiyomi

Restoran smješten u samom srcu grada, u Gajevoj ulici, u nešto više od godinu dana koliko je otvoren, osvojio je Zagrepčane koji tamo rado zalaze. A kako i ne bi kada chef i suvlasnik Vid Nikolić doslovno nudi čuda na tanjuru, bilo da je riječ o sushi selekciji, dim sumu ili jelima s robata roštilja (ako niste do sad, dajte im šansu). Uz jela se sjajno slažu i fini kokteli, koje možete naći po cijenama od 9 do 13 €.

Chopstix

I van centra nudi se azijska ponuda, a jedan od restorana koji vas čeka u novozagrebačkom kvartu Središće je i Chopstix. Moderno uređenje prati i jednako takva ponuda jela, a na meniju ima dovoljno svega, čak možda i previše.

Posebno je velika ponuda deserta, tako da će ljubitelji slatkog ovdje doći na svoje. Dodatno, ako se želite opustiti, ovdje petkom navečer možete očekivati glazbu uživo, pa uopće nije loša ideja grickati sushi i piti koktel dok vam netko svira poznate melodije…

Azijska hrana (Foto: PR)

Panda

Nakon modernog, vrijeme je za povratak na nešto starije. Ovaj restoran smjestio se u Crnčićevoj ulici, u blizini parka Maksimir. Po opisu je najsličniji restoranu Asia, jer nudi gotovo ista jela.

Ovdje nema sushija, nema robate, no cijene su za današnje pojmove povoljne, te možete uživati u klasicima poput gong bao piletine, osam blaga i sličnima. Ako ste gladni, uvijek je dobra opcija uzeti meni za dvoje (juha, predjelo, glavno jelo, desert), koji je kad sam zadnji put naručivao (prije dva, tri mjeseca) stajao 44 €.

Tori

Ostajemo i dalje van centra, ali se vraćamo modernijem štihu. Idemo u Špansko (iako Tori posluje i na Trnju), gdje radi ovaj zgodni lokal ulične hrane. Mjesta nema previše, tako da se ovdje često uzima i za van, ali ako tražite okuse Azije na zapadnom dijelu grada, s Torijem nećete promašiti. Jelovnik nije preopsežan, ali jela koja nude su majstorski spremljena, te bih se na njihov ramen uvijek rado vratio.