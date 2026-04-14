Jeste li čuli za North Oaks? Malo je onih koji jesu. Riječ je o osamljenom predgrađu u okrugu Ramsey u američkoj saveznoj državi Minnesoti, a koje je 15-ak minuta udaljeno od centra St. Paula.

Zatvorena je to zajednica koja se prostire na oko 23 četvorna kilometra, a koja je okružena privatnim cestama pa se do nje ne može doći osim ako ne živite ovdje ili niste pozvani u posjet.

Iako su oko cijele zajednice istaknuti natpisi na kojima stoji Strogo zabranjen pristup, Google nije obraćao pažnju na ova upozorenja te je gradić digitalno mapirao 2007. godine. Kad je zajednica istaknula da je Googleovo vozilo neovlašteno prošlo njihovim privatnim ulicama i zaprijetilo tužbom, vrlo brzo North Oaks je uklonjen sa Street Viewa.

Što to stanovnici North Oaksa skrivaju, pitate se? On se često opisuje kao skriveni raj i najbolje mjesto za život u ovoj američkoj državi. Prema nekim podacima ovdje živi oko 5300 stanovnika – mahom bogataša s godišnjim primanjima većim od 230 tisuća dolara – i žele zaštititi svoju privatnost.

Nažalost, nisu uspjeli zaštititi i zračni prostor iznad svoje zajednice. Kad je YouTuber Chris Parr i inače licencirani operater drona to otkrio, odlučio je snimiti iz zraka ovu zatvorenu zajednicu.

Što je Chris Parr snimio u North Oaksu s dronom, pogledajte u njegovom YouTube videu u nastavku teksta.

