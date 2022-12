Svake godine slušamo iste božićne pjesme, zapravo istu čitavu playlistu koja se ponavlja iz godine u godinu i minimalno se mijenja ili dopunjuje. Dapače, čini se da je puno manja šansa da će neka nova pjesma ući u društvo božićnih pop-standarda nego da neka od pjesama koja je godinama na tom popisu ispadne.

Dobar posao

Sasvim je jasno da su božićne pjesme vrlo unosan dio glazbene industrije, no jeste li se ikada zapitali o kojim je iznosim zapravo riječ? Naravno, zarada izvođača bit će puno manja ako on nije i autor pjesme. Tako se, na primjer, procjenjuje da Shakin' Stevens od božićnog hita "Merry Christmas Everyone" godišnje zarađuje između 5000 i 10.000 funti, dok, istovremeno, autor pjesme Bob Heatlie zarađuje šesteroznamenkasti iznos.

Koliko točno autor ili izvođač zarađuje od tantijema, teško je sa sigurnošću reći jer Performing Right Society štiti privatnost svojih članova i ne mora iznijeti te podatke u javnost. Ali britanski Channel 5 2016., nakon opsežnog istraživanja, objavio je ljestvicu najprodavanijih božićnih pjesama svih vremena s iznosima koje pojedina pjesma godišnje donosi. Prvih pet naslova s te liste zarađuju više od 300.000 funti godišnje, odnosno nešto više od dva i pol milijuna kuna.

“Merry Xmas Everybody”, Slade – 1.000.000 £ (nešto više od osam i pol milijuna kuna) “Fairytale of New York”, The Pogues and Kirsty MacColl – 400.000 £ “All I Want for Christmas is You”, Mariah Carey – 400.000 £ “White Christmas”, Bing Crosby – 328.000 £ “Last Christmas”, Wham! – 300.000 £

Najveći singl svih vremena

I u ovogodišnjem izvješću The Independenta stoji da "White Christmas" još uvijek svake godine zarađuje više od 300.000 funti (oko dva i pol milijuna kuna). Pjesma je snimljena prije okruglih 80 godina, 1942., i nije samo najprodavanija božićna pjesma svih vremena već je i najprodavaniji singl svih vremena u cijelom svijetu, prodan u nevjerojatnih 50 milijuna primjeraka. Za usporedbu, drugi najprodavaniji singl, "All I Want for Christmas is You" bilježi "samo" 16 milijuna prodanih primjeraka.

Pjesmu "White Christmas" napisao je 1940. Irving Berlin, a Bing Crosby izveo ju je prvi put u radijskoj emisiji The Kraft Music Hall na Božić 1941. Snimljena je za film "Holiday Inn" sljedeće godine, a 1943. osvojila je Oscara za najbolju originalnu pjesmu iz filma. Prva verzija iz 1942. uništena je zbog prekomjerne upotrebe pa je pjesma ponovno izdana 1945. i 1947. i oba reizdanja dospjela su na prvo mjesto Billboardove ljestvice, što je čini jedinom pjesmom istog izvođača u povijesti koja je bila prva tri različite godine. Verzija koju danas poznajemo je iz 1947. i ona je i prema Guinnessovoj knjizi svjetskih rekorda najuspješniji singl svih vremena.

