Bansko u Bugarskoj ljubiteljima skijanja nije nepoznanica – ondje se održavaju i utrke Svjetskog skijaškog kupa, a i staza za rekreativce ima sasvim dovoljno. Ljupko mjesto smješteno u nacionalnom parku Pirin, dobra je ideja za putovanje i za toplijih dana jer mjesta za šetnju u prirodi i prirodnih ljepota ima koliko vam srce želi. Ondje ćete naći čak 180 jezera, a i termalnih izvora je u izobilju. Idila se vidi na svakom koraku: rode se gnijezde na telegrafskim stupovima, bake s maramama na glavi razgovaraju ispod stabala jabuka na ulicama, a kola s konjima na cesti također nisu rijedak prizor. Iznad crvenih krovova nad grad se nadvila planina Pirin sa svojim brežuljcima i padinama.

Iako se taj provincijski gradić na jugozapadu Bugarske može činiti kao mjesto u kojem vrijeme ne teče, to nije tako. Pogotovo kada se ljeti ondje okupi na stotine digitalnih nomada i jezici iz cijelog svijeta preplave kafiće i ulice. U prostorijama koje okupljaju sudionike Bansko Nomad Festa slušaju se predavanja i komentiraju se teme o utjecaju umjetne inteligencije ili strategija umrežavanja - da bi se navečer mladi intelektualci izlili u barove i družili uz pića nakon cjelodnevnog učenja. Događanje koje traje cijeli tjedan nudi i razne vrste druženja i sportskih aktivnosti, a sve to organiziraju volonteri.

Bansko - 4 (Foto: Shutterstock)

Kako piše BBC, rastuća populacija digitalnih nomada u Banskom najvidljivija je tijekom festivala, ali bugarski grad je u posljednjih pet godina postao "najdosljednije rastuće središte rada na daljinu" i tako prešišao Varšavu, Madrid i Tallinn. U Banskom su se stvari promijenile s Matthiasom Zeitlerom, njemačkim poduzetnikom koji je ondje došao 2016. dok je istraživao mogućnosti coworking prostora. Privukle su ga prirodne ljepote, ali i brzi Wi-Fi, prijateljske cijene, niski troškovi života, kao i porez koji je među najnižim u Europi. Zeitler je ubrzo otvorio prvi coworking prostor u gradu, Coworking Bansko, koji je brzo rastao, a 2020. pokrenuo je Bansko Nomad Fest, čijih je svih 729 dostupnih ulaznica rasprodano 2023. godine.

Putovanja Najljepše od najljepšeg: Švicarski gradići koji nemaju konkurenciju u svijetu... možda svijetu bajki

Bansko je danas dom za više od 300 radnika na daljinu svakog mjeseca, a broj stanovnika raste tijekom skijaške sezone. No iako nema ništa ljepše od pokojeg spusta bijelim stazama prije posla, šume, tirkizna jezera i krševiti vrhovi obližnjeg Nacionalnog parka Pirin i nakon što se snijeg otopi nude obilje mogućnosti za rekreaciju na otvorenom - od planinarenja do vožnje bicikla i jahanja. No osim zbog same prirode, Bansko se voli zbog ljudi.

"Ono po čemu je Bansko posebno je opuštena, prijateljska i gostoljubiva zajednica", kaže Camille Poire za BBC, francuska marketinška stručnjakinja koja u Bansko dolazi godinama, a njezin primjer slijedi sve više ljudi.

Zavodljiv grad otpora i kulture u kojem ćete se osjećati kao kod kuće +16