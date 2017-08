Autor: Nika Borovac

23.08.2017

Leonarda

Travel Buds koje čineKomen umjesto na izlaske i odjeću, novac više vole potrošiti na hostele iletove, a ljubav prema putovanjima i vještina kombiniranja jeftinih letova odvela ih je i do natječajana kojem su osvojili godinu dana neograničenog besplatnog letenja.

"Mi smo zapravo jedan zaljubljeni par i third-wheel. Leonarda i Klara su sestre, a Marko je Klarin dečko i Leonardin najbolji prijatelj. Svi smo studenti, Klara studira ekonomiju, Leonarda dizajn vizualnih komunikacija, a Marko tehnologiju i organizaciju prometa. Kad ne studiramo, putujemo. Umjesto na izlaske i odjeću, novac volimo trošiti na hostele i low-budget letove, a i volimo pokazati da putovanja ne moraju biti skupa, a daju više zadovoljstva od materijalnih stvari jer ostaju uspomene, avanture i prijatelji iz cijelog svijeta“, objašnjava Leonarda.



Leonarda, Klara i Marko oduvijek snalažljivo planiraju svoja putovanja. Proputovanje po Europi od tri tjedna isplanirali su tako da su na sedam letova potrošili tek 160 eura.



"Posjetili smo Marseille, Bruxelles, Porto, Lisabon, Madrid, Pariz te neplanirano Veneciju jer smo zakasnili na posljednji let. Prijatelji i obitelj bili su oduševljeni kad su čuli koliko su nas letovi koštali i poželjeli da im organiziramo takvo putovanje. Tako se rodila ideja o aplikaciji“, dodaje Leonarda.





Istraživanje grada na biciklima (Foto: Travel Buds)



Wizz Air je u to vrijeme objavio međunarodni natječaj za studente, a Klara je na njega slučajno naišla dok je tražila stipendije. Trebalo je osmisliti projekt (kampanju, reklamu, aplikaciju itd.) koji bi približio low-budget letove mladima te istovremeno promovirati središnju Europu. Od 950 timova koji su se natjecali, tročlana ekipa iz Rijeke ušla je u polufinale u Budimpešti. Ondje su predstavili projekt, prošli u finale i uvježbavali prezentaciju noću u hotelu. Nakon što su ga predstavili vodećim ljudima Wizz Aira, osvojili su prvu nagradu.



"Natjecanje je bilo prekrasno iskustvo, od druženja s timovima i mentorima do vožnje brodovima po Dunavu. Znali smo da smo dobri, no nikada ne znaš koliko si stvarno dobar. Vjerujemo da smo osvojili prvo mjesto jer znamo o čemu pričamo. Na svako smo pitanje odgovorili na temelju iskustva, a ne zato što smo to negdje pročitali. Bili smo pokusni kunići i fokus-grupa sami sebi“, kažu zaljubljenici u putovanja koji će moći letjeti do svibnja iduće godine.

Upravo su se vratili sa sedmotjednog putovanja od Algarve u Portugalu, Seville, Gibraltara, Maroka, Sahare, Essaouira i Agadira do Malte, Sicilije, Barcelone i završili odlaskom u Dubai.

"Nagrada je došla u svibnju, kao naručena. Ubrzali smo s ispitima, da oslobodimo ljeto i proveli ga putujući. Vratili smo se dovršiti obveze te vidjeti obitelj i prijatelje jer se selimo na četiri mjeseca u različite krajeve svijeta. To je bilo u planu i prije nego što smo osvojili nagradu. Klara se seli u Hong Kong, Marko u Poljsku, oboje radi studentskih razmjena, a Leonarda odlazi u New York gdje je dobila internship u studiju dizajna. Medusobno ćemo se posjećivati, a kada se svi vratimo u Hrvatsku oko Nove godine, nastavit ćemo zajedno putovati.

Najdraže nam je putovati bez vremenskog ograničenja i posjetiti puno zemalja samo s ruksacima. Nismo izbirljivi što se tiče destinacija, ali smo se prije posljednjeg putovanja dogovorili da idemo u tople zemlje jer smo se tako spakirali. Planiramo i slično putovanje, samo u hladnije krajeve. Imamo taj luksuz da se u zadnji tren možemo predomisliti i promijeniti letove, pa smo tako primjerice planirali nakon Sicilije otići na Kanarske otoke, no ipak smo se u zadnji tren odlučili za Barcelonu i Dubai. Prepreka uvijek ima. Tijekom putovanja sve jednostavno ne može ići po planu. Hostel nam je otkazao u devet sati navečer, dobili smo bed bugse u Maroku, slomili smo laptop (dva puta), Leonarda se prehladila u pustinji i slično, ali nije bilo većih problema. Znamo da je klišej i sladunjavo, ali da moramo odabrati najdražu stvar s putovanja, svi se slažemo da su to ljudi koje smo upoznali. To je dvosjekli mač jer isto tako, najgora stvar je konstantno se opraštati od novih prijatelja“, objašnjavaju Travel Buds .





Travel Buds - 3 (Foto: Travel Buds)

Najteže im je odlučiti se gdje će putovati jer je svugdje nešto najbolje. Vole Portugal jer jei kako kažu, nije skupo i sve je jako laid-back. Sevilla ih je osvojila gastroscenom, pogotovo Marka koji je veliki foodie. U Maroku ih je dočekao kulturološki šok, a ondje su upoznali i nevjerojatne ljude. Malta ih nije oborila s nogu, a Sicilija ih je osvojila hranom i podsjetila djevojke na rodnu Rijeku. Upoznali su nova lica Barcelone (nakon što su ondje bili na maturalcu), a užarenidočekao ih je s 50 stupnjeva, što je uobičajeno u srpnju."Narednihplaniramo duža putovanja, a u proljeće krećemo na roadtrip po. Imamo luksuz da se od danas do sutra odlučimo primjerice na vikend u Dublinu tako da će i godina biti prepuna manjih izleta, posjeta prijateljima koje smo upoznali na putu, odlaska na... Prije smo gledali sviraju li bendovi na turneji u obližnjim gradovima, sad nam je lakše jer imamo prijevoz“, kažu Travel Buds.