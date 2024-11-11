Galerija 0 0 0 Nažalost, nemamo svi gradele u dvorištu ili stanu, ali iako je većina nas tijekom godine lišena opojnog mirisa ribe koja se peče na žaru, svejedno se ne želimo odreći vrhunskog užitka i okusa svježe, kvalitetne ribe.

I zato situaciju spašava pećnica, u kojoj se također može pripremiti vrlo ukusna riba, a formula za uspjeh vrlo je jednostavna. Kako savjetuje chef Mario Mihelj, za savršeno ispečenu ribu potrebna su tri elementa: sol, maslinovo ulje i vruća pećnica.

Kako ispeći ribu?

Ribu je potrebno prvo lagano zarezati po koži. Zatim je treba dobro posoliti i preliti maslinovim uljem. Chef Mario savjetuje da pećnicu prethodno zagrijete na 180 stupnjeva, a ribu pecite ovisno o njezinoj veličini. Kada ribi sasvim pobijele oči te koža počne lagano pucati, to su znakovi da je vaše jelo gotovo, a uvijek možete i baciti oko na utrobu i pogledati je li meso sasvim pečeno.