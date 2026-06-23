Sladoled od ricotte, meda i pistacija lagan je, kremast i pomalo drugačiji domaći desert. Ne treba vam aparat za sladoled, priprema se vrlo brzo i nema šanse da vam ne uspije.

Kombinacija svježe ricotte, aromatične korice naranče, slatkog meda i hrskavih karameliziranih pistacija daje bogat okus i profinjenu teksturu koja će svakoga razoružati.

Sladoled od ricotte, meda i pistacija - sastojci: 60 g očišćenih pistacija (ili kombinacija pistacija i badema), grubo nasjeckanih

5 žlica meda

1 prstohvat morske soli

300 ml slatkog vrhnja

naribana korica 1 naranče

500 g ricotte

100 g sitnog šećera

1 manja šaka nasjeckanih pistacija za posluživanje (po želji) Sladoled od ricotte, meda i pistacija - priprema: Obložite tanjur papirom za pečenje. Na suhoj tavi lagano prepržite nasjeckane pistacije na srednje laganoj vatri dok ne zamirišu i lagano ne poprime zlatnu boju. Dodajte 3 žlice meda i prstohvat soli pa kuhajte oko 1 minutu, miješajući kako bi se svi orašasti plodovi ravnomjerno obložili. Kada smjesa postane gusta i ljepljiva, rasporedite je u tankom sloju na pripremljeni papir za pečenje i ostavite da se potpuno ohladi. U većoj zdjeli istucite slatko vrhnje dok ne dobijete mekane vrhove. Pazite da ga ne pretučete. U multipraktiku ili blenderu izmiksajte ricottu, šećer i naribanu koricu naranče dok ne dobijete glatku i sjajnu kremu. Dodajte ohlađene karamelizirane pistacije i kratko pulsirajte kako biste zadržali različite teksture i komadiće orašastih plodova. Smjesu od ricotte pažljivo umiješajte u tučeno vrhnje koristeći špatulu ili kuhaču. Na kraju dodajte preostale 2 žlice meda i lagano promiješajte kako biste dobili efekt pruga. Prebacite smjesu u posudu s poklopcem prikladnu za zamrzavanje. Zamrzavajte najmanje 6 sati ili preko noći, dok sladoled ne postane čvrst. Prije posluživanja ostavite sladoled nekoliko minuta na sobnoj temperaturi kako bi omekšao. Poslužite ga u zdjelicama i po želji pospite dodatnim nasjeckanim pistacijama za još više hrskavosti i okusa.

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