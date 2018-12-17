Sočne i meke loptice mirišu na cimet i kriju srce od maka s rumom, no zamijeniti ga možete omiljenim namazom od lješnjaka i čokolade ili nadjevom za orahnjaču.
Sastojci za peciva:
1/2 svježeg kvasca
1 dl toplog mlijeka
1 žlica šećera
2 žličice cimeta
1 jaje
1 vanilin šećer
500 g brašna
100 g šećera
100 g maslaca
Oko 150 ml mlijeka
prstohvat soli
Nadjev:
150 g mljevenog maka
2 vanilin šećera
80 ml mlijeka
1 žlica ruma
Priprema:
1. Zagrijte mlijeko pa umiješajte žlicu šećera, kvasac i brašno pa ostavite da se aktivira.
2. Maslac rastopite, 150 ml mlijeka zagrijte.
3. U mlijeko dodajte i jaje pa izmiješajte.
4. Prosijte brašno pa dodajte aktivirani kvasac, šećer, sol, cimet, mlijeko i jaje te maslac.
5. Izradite tijesto pa pokrijte čistom krpom i ostavite na toplom dok se ne udvostruči.
6. Za nadjev u vruće mlijeko umiješajte mljeveni mak sa šećerom i rum.
7. Napravite loptice, spljoštite ih na dlanu, dodajte nadjev oblikujte u loptice te ostavite da je još jednom dignu.
8. Peciva prebacite na pleh obložen papirom za pečenje i ostavite još pola sata. Premažite razmućenim jajetom, stavite ih u hladnu pećnicu na 170°C i pecite oko pola sata.