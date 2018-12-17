Sočne i meke loptice mirišu na cimet i kriju srce od maka s rumom, no zamijeniti ga možete omiljenim namazom od lješnjaka i čokolade ili nadjevom za orahnjaču.

Sastojci za peciva:



1/2 svježeg kvasca

1 dl toplog mlijeka

1 žlica šećera

2 žličice cimeta

1 jaje

1 vanilin šećer

500 g brašna

100 g šećera

100 g maslaca

Oko 150 ml mlijeka

prstohvat soli

Nadjev:

150 g mljevenog maka

2 vanilin šećera

80 ml mlijeka

1 žlica ruma

Priprema:

1. Zagrijte mlijeko pa umiješajte žlicu šećera, kvasac i brašno pa ostavite da se aktivira.

2. Maslac rastopite, 150 ml mlijeka zagrijte.

3. U mlijeko dodajte i jaje pa izmiješajte.

4. Prosijte brašno pa dodajte aktivirani kvasac, šećer, sol, cimet, mlijeko i jaje te maslac.

5. Izradite tijesto pa pokrijte čistom krpom i ostavite na toplom dok se ne udvostruči.

6. Za nadjev u vruće mlijeko umiješajte mljeveni mak sa šećerom i rum.

7. Napravite loptice, spljoštite ih na dlanu, dodajte nadjev oblikujte u loptice te ostavite da je još jednom dignu.

8. Peciva prebacite na pleh obložen papirom za pečenje i ostavite još pola sata. Premažite razmućenim jajetom, stavite ih u hladnu pećnicu na 170°C i pecite oko pola sata.

