Žudite li za komadićem planinskog raja koje masovni turizam još uvijek nije pronašao, općina Jezersko na sjeveru Slovenije savršena je ideja. Šarmantna je to destinacija koja je ime dobila prema jezeru koje je nekoć prekrivalo Jezersku dolinu.



Nakon velikog potresa 1348. godine i pomicanja ledenjaka voda je s vremenom otekla, no život se nastavio. U Jezerskom danas živi 660 stanovnika, a bave se uglavnom poljoprivredom, stočarstvom i – turizmom.



Za razliku od drugih razvikanijih hit-destinacija za zimski odmor u okolici, u Jezerskom nema gužvi, kolona automobila ni nervoze. Ovamo se i stres dolazi odmoriti od samog sebe.

Kako doći?

Zgornje Jezersko središte je općine Jezersko na sjeveru Slovenije – u pokrajini Gorenjska te na samoj granici s Austrijom.

Do toga čarobnog mjestašca koje se izdiže na 889 metara nadmorske visine potrebno vam je tek oko dva i pol sata vožnje automobilom iz Zagreba.

Planšarsko jezero zimi (Foto: Shutterstock)

Do Zgornjeg Jezerskog možete i autobusom – iz Kranja, primjerice, vozi autobus više puta dnevno do tog idiličnog mjestašca.

Kada doći?

Zgornje Jezersko idealna je destinacija za odmor tijekom cijele godine, a pogotovo za ljubitelje aktivnog turizma.

S obzirom na to da se nalazi podno Kamniško-Savinjskih Alpa i ima spektakularni pogled na ostatke moćnog ledenjaka – odlično je mjesto za hiking i planinarenje.

Ovdje možete iznajmiti bicikle i istražiti spektakularnu okolicu i na dva kotača.

U zimi se pak pretvara u mali zimski raj s najljepših razglednica koji obiluje sportsko-rekreativnim sadržajima.

Krpljanje je popularna aktivnost u Sloveniji (Foto: Nikola Zoko)

Što raditi?

Općina Jezersko savršeno je mjesto za zimske sportove poput skijanja i skijaškog trčanja. Na raspolaganju vam je i 800 metara duga staza za sanjkanje koja u svakome budi ono nestrpljivo dijete koje nije moglo dočekati da napadne snijeg kako bi se spustilo s obližnjeg brda na improviziranim ili pravim sanjkama.

Zapravo, ne morate ni ponijeti sanjke kad dolazite ovamo – Sportski park Jezersko će vam ih iznajmiti, a zajedno s ulaznicom za stazu tu ćete uslugu platiti 18 eura.



Nađete li se u Jezerskom tijekom zime, morate isprobati i krpljanje. Aktivnost hodanja na krpljama nekoć je bila jedini učinkoviti način kretanja po netaknutom dubokom snijegu u divljini, a danas je sjajan način za istraživanje zimskih krajolika. I veliki je hit u Sloveniji.

Imamo samo dva savjeta – dižite visoko noge dok krpljate i ne okrećite glavu unatrag ako vas netko zaziva dok imate krplje na nogama. Ignorirate li oba savjeta, "neplanirano"t ćete zaplivati u snijegu.

Kuglanje na ledu popularni je sport u Jezerskom (Foto: Nikola Zoko)

Stanovnici Jezerskog ludi su i za kuglanjem na ledu. Ne, ne mislimo na curling – kuglanje na ledu zaseban je sport koji u ovoj alpskoj zemlji ima sve veći broj štovatelja. Između prosinca i veljače svake večeri na lokalnom klizalištu u Zgornjem Jezerskom održavaju se treninzi kuglanja na ledu u kojima je glavni cilj dovesti svoj ledeni čunj što bliže zadatoj točki (zecu) te izbaciti suparnički iz igre.

Gdje odsjesti?

Prespavajte u Šenkovoj domačiji (Zgornje Jezersko 140) koja je izgrađena prije više od 500 godina, a koja je danas zaštićena i proglašena nacionalnim spomenikom kulture. Na samom ulazu te samoodržive farme sastavljene od osam gospodarskih zgrada, a koja ima 30-ak raspoloživih kreveta, pozdravit će vas dobrodušni čuvar – monumentalni pas Medo – i osvojiti vas na prvi pogled.

Šenkova domačija (Foto: Nikola Zoko)

Vlasnica imanja Polona napravit će sve da se osjećate kao kod svoje kuće – posuditi vam papuče, pokazati vam svoju farmu i sve njezine životinjske stanovnike, organizirati tečaj prerade vune autohtone jezersko-solčavske ovce, ali i zamijesiti svoje prvo vegansko tijesto za buhtle (ispale su savršeno!) kako ne biste bili uskraćeni za uživanje u tom kućnom specijalitetu uz ostale goste naviknute na uobičajene deserte od jaja, mlijeka i maslaca.

Buhtle su kućni specijalitet u Šenkovoj domačiji (Foto: Nikola Zoko)

Što kušati?

Tijekom istraživanja Zgornjeg Jezerskog put će vas sigurno dovesti i do Planšarskog jezera. To umjetno jezero u obliku srca popularna je lokacija za fotografiranje. Kada dođete do njega – shvatit ćete i zašto. Spoj vode, šume i planina u istom kadru ostavljaju bez daha – i ljeti i zimi.



Na samom jezeru nalazi se pak Gostišče ob Planšarskem jezeru (Zgornje Jezersko 125a). Iako restoran nudi različita jela popularna u ovom dijelu Europe – od bečke šnicle do ćevapa, odvažite se ipak na lokalne specijalitete poput divljači u umaku od brusnica i s knedlima od kruha ili pak domaće kobasice s heljdinim (ajdinim) žgancima.

Štruklji u restoranu na Planšarskom jezeru (Foto: Nikola Zoko)

Obvezno kušajte i slovenske štruklje – na slano ili slatko – koje gazdarica ručno radi, a koje su mekane poput oblaka i tope se u ustima.



Uputite se i nekoliko kuća dalje, gdje se nalazi mala kušaonica Cvet gora Tanje Rebolj, koja nudi likere i rakije oplemenjene ljekovitim biljem. U dolini Jezerskog raste više od 1200 biljnih vrsta, pa ne čudi što svaka boca alkohola ovdje predstavlja lijek za neku boljku – od antivirusa preko antiživčeka do brisača uspomena .

