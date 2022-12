Jeste li znali da je Velika planina u Sloveniji najveće pastirsko naselje u Europi? Ovdje možete doživjeti kako je to biti pastir, šetati se među životinjama, uživati u iznimnim pogledima i u potpunosti se restartati, kao i napuniti mobitel novim fotkama. Veliku planinu prepoznao je i ugledni magazin Guardian kao jedno od 10 najljepših mjesta u Europi za odmor u bajkovitim zimskim kućicama.

Gdje se nalazi Velika planina i kako do nje doći

Velika planina smjestila se u Sloveniji u Kamniško-Savinjskim Alpama, sjeveroistočno od Kamnika. Prosječna nadmorska visina tu iznosi 1500 metara, a najviši vrh Gradišče visine je 1666 metara. Od Zagreba je udaljena 184 kilometra, za što će vam trebati manje od tri sata vožnje.

Kad stignete, do same planine tijekom cijele godine možete žičarom čija se polazna točka nalazi u dolini Kamniške Bistrice, uz kamp Alpe. Do vrha možete i pješice kroz mnoštvo planinarskih staza, no u tu se avanturu upuštajte samo ako ste vješt penjač.

Stočari i pastiri na Velikoj planini

Ako ste ljubitelj životinja, tu ćete stvarno uživati. Zamislite da se probudite, popijete kavu ili čaj i odlučite se prošetati među životinjama. Idealno! Možda ćete sresti i pokojeg pastira koji pažljivo brine o svojoj stoci. Prošećite se pašnjacima i zaboravite na vrijeme. Možda ćete ih tijekom zime sresti manje, no doživljaj je izvanredan.

Kolibe na svakom koraku

Posebno vesele tradicionalne pastirske kolibe koje su smještene diljem planine, a više ih je od 140. Njihovi krovovi prekriveni su tradicionalnim borovim šindrama, što im daje posebnu čar. Neke od njih nude i smještaj, a navala na rezervacije uvijek je velika, pa je dobro početi planirati odmor na vrijeme.

Dragulj Alpa: Olimpijski grad u kojem biste mogli provesti najbolje zimovanje dosad +2