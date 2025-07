Galerija 0 0 0 0

Vikendholičari, avanturisti koji pronalaze skrivene dragulje i popularne destinacije za putovanja vikendom riznica su ideja, ali i praktičnih savjeta o tome kako iskoristiti slobodno vrijeme za stvaranje novih uspomena.

Ljubav prema putovanjima, poštovanje prema lokalnim zajednicama i očuvanje prirode njihova je deviza, a ovoga puta nas vode u Sloveniju na jedno od njihovih omiljenih putovanja vlakom i biciklom.

Slovenija je, naime, raj za bicikliste jer susjedi imaju obilje biciklističkih staza odvojenih od prometa, a i Slovenske željeznice imaju tzv. IZLETke, karte za vikende kojima se za 15 eura putuje do mile volje po cijeloj Sloveniji. Pa krenimo!

ŽBV - Željezničko-biciklistički vikend po Bohinju i okolici ostavlja bez daha. Bicikliranje po prekrasnim stazama, Vogel, s kojeg je dovoljno pogledati prema Bohinju i samo uživati u trenutku, slap Savica, zbog kojeg se itekako isplatilo i malo pješačiti, samo su neki od djelića slagalice koji čine poseban vikend.

Plan puta

SUBOTA (30 km)

– tura počinje u 7:06 polaskom vlaka iz Dobove (presjedanja u Ljubljani i Jesenicama)

– dolazak u Bohinjsku Bistricu u 11:54

– bicikliranje do gondole na Vogel (gondola ide svakih punih pola sata)

– Vogel oko 13 sati; uživanje u pogledu, preporučujemo gulaš za ručak na gornjoj postaji i povratak gondolom u 15 sati

– bicikliranje i dolazak do ulaza za Slap Savica oko 16 sati

– hodanje do slapa, obilazak i povratak do bicikla oko 17 sati

– bicikliranje oko 15 km do Bohinjske Bistrice, preporučujemo Bohinj ECO Hotel, dolazak oko 18 sati

– popodne opcionalno wellness ili bazeni, šetnja po Bohinjskoj Bistrici ili možda bowling (u sklopu hotelskog kompleksa)

– večera i noćenje

NEDJELJA (40 km)

– doručak i polazak do cca 9 sati

– krug po Bohinjskom biciklističkom putu (16 km)

– bicikliranje od Bohinjske Bistrice do Bleda (20 km);

VAŽNO! Trenutačno je ova biciklistička staza službeno zatvorena zbog radova, pa savjetujemo vlakom od Bohinjske Bistrice (12:55) do Bleda (13:14)

– kremšnita u Bledu u Kavarni Park

– bicikliranje do željezničke postaje Lesce-Bled (4 km)

– polazak vlaka u 14:35 iz Lesce Bled, uz presedanje u Ljubljani, dolazak u Dobovu u 17:54

Troškovi

Troškovi mogu varirati (ovise o sezoni), ali evo koliko smo mi potrošili na istraživačkom vikendu (cijene po osobi):

– IZLETka – 15 eur + 3 eur + 3 eur doplata za dva dana e-bicikl

– spavanje 95 eur polupansion; cijene noćenja variraju od 50 do 100 eura izvan sezone

– malo hedonizma u panoramskom wellnessu – 40 eur

– gondola za Vogel – 26 eur

– ulaz na slap Savicu – 3 eur

– osobna potrošnja (piće, kremšnita, ručak) – 30 eur

– UKUPNO: 215 eur

Priroda je tu toliko lijepa da jedino što trebate paziti je da ne sletite s biciklističke staze. Idemo redom.

Bohinjski biciklistički put (ili po slovenski Bohinjska kolesarska pot) je biciklistička staza koja povezuje Donju i Gornju bohinjsku dolinu pored brojnih prirodnih i kulturnih znamenitosti Bohinja. Prekrasna nezahtjevna biciklistička ruta kroz Donju i Gornju Bohinjsku dolinu oduševit će vas, 16 km čistog užitka.

Kako piše na stranici Bohinj.si , u prošlosti je u Bohinju bilo planova za izgradnju željezničke pruge koja bi povezivala dvije doline, ali pruga nikada nije izgrađena. Što se tiče biciklističke staze, prema prvotnim planovima, 2011. godine u Bohinju je izgrađena prekrasna biciklistička staza koja vijuga lijevom obalom Save Bohinjke u Donjoj Bohinjskoj dolini i kroz slikovita alpska sela u Gornjoj Bohinjskoj dolini. Na samu rutu može se ući s više lokacija, a nalaze se u Bohinjskoj Bistrici, Brodu, Savici, Staroj Fužini, Studoru i Srednjoj vasi. Staza je većim dijelom asfaltirana i pogodna za sve vrste bicikala. Za cijeli putopis kliknite ovdje, na stranicu Vikendholičara.

Bohinj - 1 (Foto: Shutterstock)

Tko su Vikenholičari?

Mi nismo samo još jedna turistička agencija – mi smo zajednica strastvenih putnika koji žele podijeliti svoja iskustva i pomoći ti da otkriješ skrivene dragulje.

Što ih pokreće?

Ljubav prema putovanjima, poštovanje prema lokalnim zajednicama i očuvanje prirode. Zajedno s našim V-suradnicima i V-partnerima stvaramo neprestanu bazu informacija i savjeta o najatraktivnijim vikend-destinacijama u regiji. Vjerujemo da svijet treba istraživati, ali i čuvati, stoga se trudimo da naše putovanje bude što održivije i odgovornije.

Što rade?

Naša misija je jednostavna: želimo ti olakšati planiranje putovanja i učiniti ga zabavnijim. Ili ti jednostavno dati mogućnost da uopće ne trebaš planirati svoje vikend-putovanje. Da zaboraviš na beskrajno pretraživanje interneta i čitanje različitih recenzija, samo klikneš i otputuješ.

Naša platforma Vikendholičari je skup najmodernijih digitalnih oblika komunikacije, web-stranica, mobilna i web-aplikacija, društvene mreže, podcast. Sve to je tvoj osobni vodič koji će ti pomoći da pronađeš savršenu destinaciju za tvoj sljedeći vikend-odmak. I to samo u nekoliko klikova.

Kako funkcionira aplikacija?

Na web-stranici ili u mobilnoj aplikaciji iOS ili Android možete odabrati svoje interese: izaberi kategorije koje te zanimaju (priroda, kultura, eventi, gastronomija…) i maksimalnu udaljenost od svoje lokacije. Otkrij nove destinacije: aplikacija će ti predložiti niz zanimljivih V-točaka koje odgovaraju tvojim željama. Sve informacije su nadohvat ruke, a sučelje aplikacije je intuitivno.

