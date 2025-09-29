Galerija 16 16 16 16 Fotografa i ekologa Romea Ibriševića, lovca na zanimljive i nerijetko skrivene kadrove, znatiželja je ovoga puta odvela do Plešivice i Gajevog perivoja, gdje ga je dočekao poprilično žalostan prizor ruševine - nekoć poznatog lječilišta koji je zarastao u korov.

Jednaka sudbina koja je pogodila i Brestovec , dočekala je i malu bolnicu nedaleko od Jastrebarskog, na Plešivičkoj vinskoj cesti, koja je zatvorila svoja vrata sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Skrivena u šumi, bolnica za plućne bolesti danas iznenadi planinare i šetače koji se nađu u tom kraju – nerijetko kada krenu povijesno-edukacijskom i turističko-planinarskom stazom Gajev perivoj.

Stazu je prije nekoliko godina otvorila udruga Ruralno srce Plešivice, o čemu svjedoči i informativna tabla koja otkriva nešto više i o Gajevom kamenu, spomeniku koji je podignut iznad nekadašnje bolnice, na vrhu šume Gaj povodom obljetnice rođenja vođe hrvatskog narodnog preporoda.

"Gajev kamen stoji u šumi na hrptu male Plešivice. Na 1,3 m visokom kamenu je, prigodom stote obljetnice rođenja hrvatskog preporoditelja Ljudevita Gaja, uklesan natpis: Slava Gaju 1809. – 1909. Žig je u metalnoj kutiji desetak metara od kamena", piše HPD Japetić na svojim stranicama, gdje možete doznati više o tome kako doći do Gajevog Perivoja te istražiti okolicu.

Plešivica - 1 (Foto: Romeo Ibrišević)

Staze ne pitaju za godine

Seniori iz HPD Zagreb-Matica osmislili su i pješačku turu za planinare starije životne dobi, koju zbog svojih prirodnih ljepota i prekrasnih vidika, rado posjećuju planinari i izletnici bez obzira na godine i formu.

"Put počinje kod autobusne stanice Gornje Rude i polako se uspinje dobro markiranom stazom preko livada i gajeva zapadnom padinom Plešivice. Nezaboravan je panoramski pogled na Oštrc i greben koji se od Poljanica spušta sve do Samobora. Prelaskom preko prijevoja, SPP se spušta do sela Plešivica i nastavlja grebenskim putom do Gornjih Pavlovčana, te dalje do Plešivičkog Breznika na cesti Jastrebarsko - Zagreb. Južni dio puta obiluje vinogradima i voćnjacima, a slikovita panorama užitak je oku u svako doba godine“, piše HPD Zagreb-Matica i dodaje:

"Put se može proći za četiri do pet sati umjerenog hoda. Moguće ga je prolaziti u dionicama jer su sve kontrolne točke dostupne javnim prijevozom. Od trase SPP-a lako su dostupni razni okolni vrhovi: Oštrc (752 m), Rancerje (748 m), Okić (499 m), Gajev kamen (674 m) i Plešivica (779 m). Uz trasu SPP-a nalazi se nekoliko vrijednih povijesno kulturnih objekata: stari mlin vodenica u selu Gornje Rude, župna crkva Sv. Leonarda iz 1735. g. s nekadašnjim franjevačkim samostanom u selu Kotari, kapelica Majke Božje Poljaničke iz 1825. g. na Poljanicama, nekadašnji hotel Horvat s kulom vidikovcem sagrađen pred oko 100 godina u selu Plešivica, župna crkva Sv. Jurja u Plešivici spominjana od 1334. g. kao gotička, a barokizirana od 1768. g., pa crkva Sv. Franje Ksaverskog u Donjoj Plešivici, itd.

