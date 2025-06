Galerija 8 8 8 8 Ako ste ljubitelji životinja, onda je sljedeća destinacija koju trebate posjetiti Kuterevo. Možda za Kuterevo još niste čuli, no to je mjestašce koje se smjestilo u Lici i pružilo dom medvjedima. Naravno, oni nisu prepušteni sami sebi, već su pod budnim okom vrijednih volontera i doslovce tamo uživaju.

Kako do Kutereva?

Ako krećete iz Zagreba, do Kutereva će vam autocestom trebati nešto manje od dva sata vožnje. Cestarinu ćete platiti oko 10 eura za jedan smjer, dok ćete za gorivo u jednom smjeru trebati izdvojiti otprilike isti iznos. Iz Splita će vam trebati manje od tri sata, a trošak raste za više od 50 posto. Autocesta je oko 17 eura, a slično ćete dati i za gorivo. Skinite se s autoceste na izlazu Otočac, nakon čega vas očekuje još 13 kilometara vožnje do Kutereva. Pazite kako vozite jer su pojedini dijelovi ceste vijugavi i uski. Slijedite znakove na kojima su medvjedi i znat ćete da ste na pravom putu.

Utočište medvjeda Kuterevo

Više od 20 godina to mjesto pruža dom medvjedima. Smješteno u Kuterevu, mjestašcu u Lici za koje je većina ljudi čula zahvaljujući upravo medvjedima, svake godine privlači sve više i više turista koji žele upoznati te zanimljive životinje.

Volonteri iz Velebitske udruge Kuterevo, ali i ljubitelji životinja iz cijele Europe čija je misija pomaganje i očuvanje staništa životinja pomno se brinu o medvjedima tijekom cijele godine. Pružena im je prilika da imaju život kakav zaslužuju jer ih je, dok su još bili mladunčad, napustila majka medvjedica, igrom slučaja postali su žrtve krivolova ili pak u zoološkim vrtovima za njih više nije bilo mjesta.

Udruga je osnovana upravo s ciljem zbrinjavanja mladih medvjeda odnosno očuvanja prirodne i kulturne baštine na tom području, a važan je dio procesa, naravno, i edukacija posjetitelja. Mnogi od medvjeda u utočištu doživljavaju sretnu starost, dok mladunci uživaju u igri polako zaboravljajući koje su ih nedaće u početku snašle. Volonteri vjeruju da će zaštitom medvjeda zaštititi i ostale životinje te biljke i njihova staništa.

Vizija budućnosti ovdje je jasna - postići održivost prirodnog ekosustava i lokalne planinske zajednice. Prostor u kojem obitavaju medvjedi reprodukcija je njihova prirodnog staništa, a mlađi su odvojeni od starijih medvjeda. Kad ih ugledate kako uživaju u svojim jazbinama izgrađenim od drva i kamenja, izmame vam osmijeh na lice jer konačno žive život kakav zaslužuju.

Kada posjetiti medvjede u Kuterevu?

Svi već znamo da medvjedi spavaju zimski san i da ih za to vrijeme ne trebamo uznemiravati, stoga je najbolje vrijeme za posjet utočištu u proljeće, ljeto i jesen. Preporuka je da se tamo zaputite od 9 sati ujutro pa do 19 sati uvečer, a obvezno se najavite u Volonterskoj službi , koja će vam organizirati posjet, provesti vas i ispričati vam zanimljive priče o stanovnicima koji tu sretno žive. Ulaz u utočište i posjet su besplatni, a kako biste im pomogli, uvijek možete donirati simboličan iznos i bit ćete nagrađeni suvenirom. Naravno, možete i volontirati. Ako ste zainteresirani, javite se volonterskoj udruzi.

Kad ste već u Lici…

Iskoristite priliku i kad ste već tu, zaputite se i do Centra za posjetitelje Krasno, gdje u Kući Velebita možete upoznati planinu i način života u divljini. Provozajte se i do Zavratnice, za mnoge najljepšeg fjorda na sjevernom Jadranu. Na popis stavite i stare mlinice na rijeci Gackoj i istražite Cerovačke špilje. Ako planirate krajem ljeta do Kutereva, isplanirajte posjet prije ili poslije avanture života Highlander Velebit , koja se ove godine održava od 9. do 13. rujna i upoznajte najljepše od Velebita.

Odsjesti možete u obližnjim hotelima, privatnom smještaju, planinarskim kućama ili seoskim domaćinstvima, a kada tu boravite ljeti, u obzir uzmite i kampove. Naša je preporuka da odaberete smještaj u prirodi i uživate u pogledima. Uživajte kao što danas uživaju medvjedići u Utočištu medvjeda Kuterevo.